Hưng Yên: Tuyên truyền về bầu cử đến từng hội viên nông dân

Thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Bà Trần Thị Tuyết Hương - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên cho biết: Phát huy vai trò của Hội ND trong sự kiện lớn, các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đến tất cả hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp hội viên nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nắm vững nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử.

Các cấp Hội cũng tập trung phổ biến đến hội viên những thông tin về số đại biểu được bầu, ngày giờ, địa điểm bỏ phiếu, nguyên tắc cần nhớ khi đi bầu cử và động viên mọi cử tri là cán bộ, hội viên và nông dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử. Đặc biệt là nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Lãnh đạo Hội ND tỉnh Hưng Yên đi tiếp xúc cử tri và kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động. Ảnh: Thu Hà

Đến thời điểm hiện tại, các cấp Hội đã phát hành 3.500 cuốn bản tin; tổ chức được 732 buổi cho 58.560 lượt người, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; trực tiếp tuyên truyền đến 100 hộ gia đình về Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

10/10 Hội ND các huyện, thành phố, thị xã đã trực tiếp tổ chức được 27 buổi (cấp huyện) cho hơn 21.700 người tham dự về tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng và bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt Hội ND cơ sở, chi hội, tổ hội và hội viên nông dân.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố, thị xã, tổ chức phát động cán bộ, hội viên nông dân tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND" việc làm đã thu hút được được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Anh Đào Minh Chuyên - hội viên Hội ND thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm cho biết: "Thời gian qua, các cấp Hội ND Hưng Yên đã thường xuyên tuyên truyền đến tất cả hội viên nông dân chúng tôi về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Do vậy, chúng tôi đã nắm rõ được những nội dung quan trọng của cuộc bầu cử, thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của mỗi cử tri đối với vận mệnh, sự phát triển của địa phương, của tỉnh, đất nước. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ các thông tin cử tri đã được niêm yết tại thôn. Đồng thời, chuẩn bị tốt tâm thế để đến ngày 23/5 tới thực hiện quyền, trách nhiệm cử tri của mình".

Hơn 2.600 cán bộ, hội viên ND tham gia ứng cử

Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, Hội ND Hưng Yên đã tích cực giới thiệu đại biểu đại diện giai cấp nông dân tham gia ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu ứng cử với cơ cấu, thành phần quy định.

Căn cứ tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, sau hội nghị hiệp thương lần 3 đã có 2.607 cán bộ, hội viên nông dân tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Trong đó cấp tỉnh có 4 cán bộ hội, cấp huyện có 40 cán bộ và 17 hội viên, cấp xã có 678 cán bộ hội và 1.868 hội viên; có 915 hội viên nông dân là nữ ứng cử viên.

Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên, bà Trần Thị Tuyết Hương được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử HĐND tỉnh.

Trao đổi với PV Báo NTNN, bà Trần Thị Tuyết Hương cho biết: "Tôi xác định đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm. Nếu trúng cử, tôi sẽ thực hiện đầy đủ, trách nhiệm của người đại biểu HĐND trong vấn đề xây dựng pháp luật, giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước nhất là những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân".

Trên cương vị công tác của mình, Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên cho biết sẽ phát huy tốt mối quan hệ mật thiết vốn có và cố gắng cao nhất để tham gia với các cơ quan chức năng của tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó, tập trung xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trọng điểm.

Đồng thời tiếp tục làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi...