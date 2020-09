Hương Tràm: Quán quân The Voice lúc 17 tuổi và sai lầm khó xóa nhòa với ca sĩ Thu Minh

"Giọng hát Việt - The Voice" mùa đầu tiên gây chú ý bởi tính mới lạ của cuộc thi. Từ bài trí sân khấu đến kết cấu các vòng thi cùng 4 gương mặt thành viên ban giám khảo đã khiến khán giả tò mò.

Hương Tràm dự thi năm đó. Cô gái xứ Nghệ tròn 17 tuổi đã khiến cả 4 giám khảo Thu Minh, Trần Lập, Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà phấn khích khi cô cất lời hát ca khúc "I will always love you". Chất giọng vang khỏe cùng gương mặt non nớt ngây thơ của Hương Tràm đã khiến cả giám khảo đều nhấn nút lựa chọn.

Thu Minh và Hương Tràm đêm chung kết "Giọng hát Việt" mùa đầu tiên.

Sở dĩ Hương Tràm hát hay, nội lực như vậy là do cô có gene từ gia đình. Hương Tràm sinh ra và lớn lên tại TP. Vinh (Nghệ An), trong một gia đình gia giáo, bề thế. Bố cô là NSND Tiến Dũng, hiện đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An.

Được biết, NSND Tiến Dũng từng là một kỹ sư địa chất. Thế nhưng, tình yêu dân ca đã đem ông đến với âm nhạc và gắn bó với nó. Khi còn trẻ, ông là diễn viên, ca sĩ của đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An. Sau này, được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND vì những đóng góp, cống hiến cho nền âm nhạc dân tộc.

Thu Minh và Hương Tràm đã từng thân thiết

Có nền tảng ban đầu tốt nhưng để thi thố với những giọng ca xuất sắc như Trúc Nhân, Bùi Anh Tuấn, Đinh Hương thì Hương Tràm còn có sự hỗ trợ lớn từ ca sĩ Thu Minh. Chính cô là người thầy chuyên nghiệp đầu tiên của Hương Tràm uốn nắn giúp cô bé 17 tuổi hát tròn vành rõ chữ, cách lên hơi và đẩy tình cảm trong từng nốt nhạc.

Chính Hương Tràm từng thừa nhận trên trang cá nhân: "Không có Thu Minh thì không thể có Hương Tràm ngày hôm nay". Dù gắn bó với nhau trong một thời gian ngắn của cuộc thi nhưng với một học trò thông minh như Hương Tràm sẽ đủ sức lĩnh hội tất cả. Và không phụ lòng Thu Minh cùng các khán giả yêu mến, Hương Tràm trở thành quán quân cuộc thi năm đó.

Thành danh ở cuộc thi này nhưng cũng chính tại nơi vinh quang, Hương Tràm mắc sai lầm ở tuổi 17. Đây được xem là vết xước khó xóa nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của nữ ca sĩ xứ Nghệ. Sai lầm của Hương Tràm bắt đầu từ mâu thuẫn với chính người thầy làm nên tên tuổi của cô, ca sĩ Thu Minh.

Cụ thể, tháng 11/2013, Thu Minh khiến người hâm mộ bất ngờ vì bài phỏng vấn cho biết sau cuộc thi, Hương Tràm gần như cắt đứt liên lạc với cô nên cô chẳng biết gì mà hỗ trợ. Chia sẻ này được lan truyền rộng rãi và làm dấy lên sự hoài nghi về mối quan hệ rạn nứt của hai người. Hương Tràm sau đó đăng tải tâm thư trên trang cá nhân, nhắc lại một lần giận dỗi nghiêm trọng giữa hai thầy trò, tố cáo Trúc Nhân là người hay nịnh nọt để lấy lòng Thu Minh. Hương Tràm khẳng định, dù bị đặt vào tâm điểm của những điều không hay ho vì phát ngôn của Thu Minh thì cô vẫn luôn tôn thờ đàn chị. Tâm thư này của Hương Tràm chẳng những không nhận được sự cảm thông mà còn khiến cô bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội.

Hương Tràm khóc khi nhớ về chuyện cũ với Thu Minh.

Ngay sau đó, cô phải đóng trang cá nhân một thời gian. Một thời gian sau, Hương Tràm cho biết, cô viết tâm thư trong tình trạng thiếu tỉnh táo vì mất ngủ và căng thẳng kéo dài. Nếu được quay lại quá khứ, cô sẽ không viết như vậy và muốn gửi lời xin lỗi đến Thu Minh, Trúc Nhân.



Sự việc này đã khiến Thu Minh trở nên buồn bã và chính gia đình cô cũng đau khổ khi chứng kiến cảnh con mình rơi vào cảnh như vậy. Trả lời báo chí mới đây, bố của Hương Tràm là NSND Tiến Dũng lần đầu trải lòng: "Trong tất cả những điều người ta nói về Hương Tràm thì câu chuyện về Hương Tràm với Thu Minh khiến tôi vừa buồn, vừa tủi lại vừa thương. Trước đó tôi cũng đã biết về Thu Minh và từng trò chuyện với Thu Minh rất tình cảm. Và tôi đã khóc cả đêm hôm đó, vừa khóc vừa viết thư gửi cho Hương Tràm. Tôi viết rằng đây chính là lý do bố không muốn cho con bước vào nghệ thuật. Bố rất buồn vì bố còn công việc, không thể bỏ để vào Sài Gòn ở bên con, giúp đỡ con trước những va chạm của cuộc sống".

Hương Tràm của hiện tại.

Sau sai lầm này, Hương Tràm đã 3 lần gửi lời xin lỗi đến Thu Minh nhưng không nhận được hồi đáp. Cô đã có lúc cảm thấy mệt mỏi và bày tỏ hết hy vọng nhận được sự tha thứ từ người thầy.

Thời gian trước khi làm liveshow, Hương Tràm đã nghẹn ngào bày tỏ mong ước được đứng chung sân khấu với ca sĩ Thu Minh. Cô nói: "Ước mơ và tâm nguyện của tôi là mời được chị Thu Minh góp mặt trong liveshow. Nếu điều đó xảy ra tôi rất hạnh phúc nhưng điều này rất khó thành sự thật".

Sai lầm đầu đời trên con đường thành công của Hương Tràm sẽ mãi là một bài học lớn với nữ ca sĩ xứ Nghệ.