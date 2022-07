Diễn biến mới từ cơ quan điều tra vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng

Ngày 5/7, thông tin của Dân Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định số 01, ngày 30/6/2022, "Hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự" số 236, ngày 14/7/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, xảy ra tại TP.Hà Nội.

Quyết định trên được Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ - đại tá Mai Trọng Thắng ký.

Trong thông báo ngày 30/6/2022 được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ gửi tới cụ Đỗ Văn Hợp, cụ Nguyễn Thị An (cùng hơn 90 tuổi, phường Nhật Tân, Tây Hồ), Công an quận Tây Hồ cho biết, 2 cụ Hợp, An đã tố giác bà Vũ Thị Viễn (con dâu của 2 cụ) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tố giác các ông Nguyễn Minh Thân – nguyên cán bộ địa chính phường Nhật Tân, ông Đặng Mạnh Hà – nguyên Chủ tịch UBND phường Nhật Tân, ông Nguyễn Quang Ngọc – nguyên cán bộ địa chính phường Nhật Tân (hiện là Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê), ông Nguyễn Thế Hùng – chuyên viên Văn phòng Quản lý đô thị quận Tây Hồ, ông Lê Quang Chính – nguyên Chủ tịch UBND phường Nhật Tân, ông Nguyễn Văn Thành – nguyên cán bộ Tư pháp phường Nhật Tân (hiện là Chủ tịch HĐND phường Nhật Tân) có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Con dâu 2 cụ Hợp, An đã khai tử bố mẹ chồng dù 2 người này đến giờ vẫn còn sống khỏe mạnh, minh mẫn. Ảnh: BT

Hai cụ Hợp, An cũng tố giác ông Nguyễn Thanh Tú – nguyên Trưởng phòng công chứng số 3 (nay là trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Tú) có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi xác minh, Công an quận Tây Hồ cho biết, căn cứ Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Lý do được đưa ra như sau: Nội dung cụ Hợp, An tố giác bà Viễn lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ giải quyết, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 55, ngày 3/8/2015 với lý do "Hành vi của Vũ Thị Viễn không có dấu hiệu của tội phạm hình sự".

Với nội dung 2 cụ Hợp, An tố giác các ông Chính, Thành đã được UBND quận Tây Hồ và UBND TP Hà Nội giải quyết, có hướng dẫn nếu 2 cụ không đồng ý với kết quả giải quyết trên có thể khởi kiện hành chính.

Với nội dung 2 cụ tố giác ông Nguyễn Thanh Tú, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thanh Tú không cấu thành tội phạm hình sự.

Ở diễn biến trước đó, ngày 14/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Phòng Công chứng số 3, TP.Hà Nội.

Ngày 14/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do chưa xác định được hậu quả cụ thể.

Ngày 17/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ phục hồi điều tra vụ án để tiếp tục giải quyết. Và đến ngày 30/6/2022 nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự với lý do hành vi của công chứng viên Nguyễn Thanh Tú không cấu thành tội phạm hình sự.

Về diễn biến vụ việc con dâu khai tử bố mẹ chồng, luật sư Đặng Văn Cường – người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 2 cụ Hợp, An cho biết, các cụ đã bị con dâu khai các cụ đã chết để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khai nhận thừa kế, định đoạt, sang tên nhà đất ở quận Tây Hồ sang người khác. Hiện nay 2 cụ Hợp, An vẫn quản lý diện tích đất này nhưng trên giấy tờ không phải tên của 2 cụ.

Con dâu khai tử bố mẹ chồng để làm gì?

Ngày 18/9/2022, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở lại phiên xét xử vụ án dân sự về tranh chấp đất đòi nhà cho ở nhờ và yêu cầu huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra tại phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội).

Trong vụ án này, nguyên đơn là chị Linh (người mua nhà của bà Viễn), bị đơn là bà Viễn. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là vợ chồng cụ Hợp và cụ An.

Vụ việc trải qua nhiều lần hoà giải, 5 lần đưa ra toà nhưng HĐXX chưa thể đưa ra phán quyết. Hôm nay, dù bị đơn không có mặt, HĐXX vẫn làm việc.

Sau khi tranh tụng, HĐXX nhận thấy việc bà Viễn làm thủ tục khai tử bố mẹ chồng đang sống có dấu hiệu vi phạm hình sự. Căn cứ Điều 259 Bộ luật tố tụng dân sự, HĐXX tạm dừng xét xử, chuyển hồ sơ để đề nghị cơ quan điều tra làm rõ.

Trình bày trước HĐXX, chị Linh cho biết, năm 2015, chị cùng chồng mua khu đất và ngôi nhà có tổng diện tích khoảng 180m2, nằm ven hồ Tây thuộc địa phận phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) .

Hai cụ Hợp, An tại phiên tòa ngày 18/9/2020. Ảnh: BT

Thời điểm đó, bà Viễn cung cấp các loại giấy tờ có chứng nhận của cơ quan chức năng như sổ đỏ khu đất đứng tên vợ chồng bà Viễn, di chúc của ông Tiến (chồng bà Viễn) thừa kế lại tài sản cho vợ và 2 con gái.

Sau khi trực tiếp đến khảo sát nhà và đất, vợ chồng chị Linh nhận thấy các căn cứ mua nhà đều hợp pháp nên họ bỏ ra 12 tỷ đồng để mua lại mảnh đất cùng ngôi nhà 3,5 tầng. Sau đó, các bên hoàn tất thủ tục sang tên sổ đỏ.

Giữa năm 2015, vợ chồng chị Linh đến nhận nhà thì bị ông Hợp và người thân ngăn cản vì cho rằng việc bà Viễn bán nhà, đất là trái phép khi chưa có sự đồng ý của ông. Sau đó, chị Linh mới làm đơn khởi kiện bà Viễn ra tòa để đòi nhà.

Về phía bà Viễn dù vắng mặt nhưng bà đã có văn bản lời khai gửi HĐXX. Bà Viễn khai nhận, trước đó ông Hợp và bà An chia đất cho con trai là ông Tiến. Lúc này, ông Tiến và bà Viễn đã kết hôn được 4 năm. Đến năm 2000, Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội cấp sổ đỏ cho vợ chồng bà Viễn.

Năm 2005, ông Tiến qua đời nên bà Viễn đến Phòng Công chứng số 3 Hà Nội để làm thủ tục kê khai thừa hưởng quyền thừa kế tài sản.

Trong thông báo ngày 4/7/2006 gửi UBND phường Nhật Tân, công chứng viên ghi: "Người để lại di sản: Ông Tiến đã chết ngày 8/1/2005. Cha, mẹ đẻ của ông Tiến đã chết".

Lý giải về sự việc trên, bà Viễn khai bà làm theo lời chồng dặn, kê khai là bố mẹ chồng chết cả rồi.

Đến năm 2015, bà Viễn làm thủ tục bán nhà đất cho vợ chồng chị Linh và xin ở lại 1 tháng để tìm nhà mới. Sau khi hết thời gian, vợ chồng chị Linh đến yêu cầu bà Viễn bàn giao nhà nhưng chị Mai (con gái bà Viễn) và một số người lớn tuổi không cho chị vào ngôi nhà chị đã mua.

Trong biên bản ghi lời khai, bà Viễn cũng cho rằng các thủ tục mua bán nhà, đất cho vợ chồng chị Linh là hợp pháp.