Huỷ chủ trương đầu tư dự án “treo” của Tập đoàn Him Lam

UBND TP.HCM đã có công văn về việc huỷ bỏ chủ trương thu hồi đất để đầu tư Dự án Khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Công an (dự án nhà ở xã hội) tại phường Bình Trưng Đông và phường Cát Lái, quận 2 do Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam làm chủ đầu tư.

Theo đó, dự án này mặc dù đã triển khai từ 3 năm trước nhưng đến nay mới chỉ thực hiện được nội dung ban hành kế hoạch về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đối với dự án.

UBND TP.HCM hủy chủ trương thu hồi đất dự án nhà ở cho cán bộ công an do Tập đoàn Him Lam làm chủ đầu tư.

UBND quận 2 và UBND phường Cát Lái, Bình Trưng Đông đã phát đi thông báo chính thức về việc huỷ bỏ pháp lý Công văn số 1536/UBND-ĐT ngày 24/3/2017 của UBND TP.HCM về chấp thuận chủ trương thu hồi đất để đầu tư dự án Khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Công an do Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam làm chủ đầu tư.

Được biết, Quyết định số 1774/QĐ-BCA-V11 ngày 20/5/2016 của Bộ Công an về việc chỉ định chủ đầu tư thực hiện dự án này là Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam nằm trong danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2017. Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại (kết quả buổi làm việc của Sở TN-MT với đại diện Bộ Công an, các Sở ngành và nhà đầu tư vào ngày 21/2/2020), dự án mới chỉ thực hiện được nội dung ban hành kế hoạch về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đối với dự án.

Việc thỏa thuận chi tiết các nội dung thực hiện giữa Công ty Cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam và Bộ Công an (như chi phí thực hiện dự án, thời gian thực hiện, giá bán sản phẩm, phê duyệt đối tượng mua và nguồn vốn đầu tư dự án) vẫn chưa được các bên thực hiện theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng chưa thống kê được nhu cầu nhà ở của các cán bộ chiến sỹ trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện kéo dài đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân sử dụng đất tại khu vực dự án; dự án không được chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận 2 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 31/3/2020.

Do đó, căn cứ quy định của Luật Đất đai, UBND TP.HCM đã ra quyết định thu hồi, hủy bỏ pháp lý Công văn số 1536/UBND-ĐT ngày 24/3/2017.