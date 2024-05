Huyện Đại Từ của Thái Nguyên đang dồn lực về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

Phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

Về với Đại Từ hôm nay, trên khắp các đường làng, ngõ xóm, các tuyến phố, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân sẵn sàng đập bỏ tường rào, nhà xây để hiến đất mở rộng đường nông thôn. Diện mạo huyện miền núi nơi đây đang chuyển mình rõ rệt với những bước tiến vững chắc nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ngay sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2023, huyện Đại Từ đã bắt tay ngay vào lộ trình xây dựng huyện NTM nâng cao, phấn đấu về đích trong năm 2024.

Người dân huyện Đại Từ tham gia hiến đất, phá bỏ các công trình để mở rộng đường nông thôn 6 mét, hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Quang Tuấn



Theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND huyện Đại Từ, huyện xác định các mục tiêu chủ yếu: Quyết tâm xây dựng huyện Đại Từ đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024; phấn đấu có thêm 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thực hiện các tiêu chí cơ bản theo tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025, định hướng đến năm 2030; ưu tiên đầu tư phát triển cây chè xứng tầm cây trồng thế mạnh, chủ lực của huyện; tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Mở rộng đường 6m" trên địa bàn huyện; thực hiện thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư phát triển hạ tầng du lịch trên địa bàn; thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn; tăng cường chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững…

Nhiều giải pháp hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Đại Từ đã xây dựng kế hoạch, trong đó xác định nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện của từng chỉ tiêu, tiêu chí, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, huyện Đại Từ xác định tập trung đẩy mạnh phát triển cây chè và các sản phẩm chủ lực của huyện, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa đa dạng, năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

Cây chè là cây trồng chủ lực của huyện Đại Từ và là mục tiêu phát triển trong xây dựng nông thôn mới của huyện. Ảnh: Hà Thanh

Cùng với đó, huyện chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP, thực hiện chuyển dịch cơ cấu trong nội ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ trong nông nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX đẩy mạnh liên kết phát triển chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu cho nông sản; đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, trọng tâm là phát triển rừng gỗ lớn, cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao.

Trong lĩnh vực xây dựng NTM, huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quyết tâm xây dựng huyện Đại Từ đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn nhằm huy động sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện xây dựng huyện NTM nâng cao năm 2024. Tiếp tục phát động đợt thi đua cao điểm "Đại Từ quyết tâm, chung sức xây dựng huyện NTM nâng cao" và phong trào "Mở rộng đường xóm 6m".

Đường bê tông khang trang rộng rãi được mở rộng 6m để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đại Từ. Ảnh: Quang Tuấn

Cùng với đó, huyện cũng chỉ đạo duy trì và giữ vững các tiêu chí của huyện NTM. Tập trung huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024. Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vùng sản xuất tập trung đạt chuẩn theo yêu cầu tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Phối hợp với các sở, ban, ngành để bàn giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện một số tiêu chí chưa đạt chuẩn như giao thông, giáo dục. Thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, xây dựng các mô hình xóm thông minh, xã thông minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Các ban ngành, đoàn thể xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ra quân vệ sinh môi trường, trồng hoa cây cảnh làm đẹp các tuyến đường hưởng ứng phong trào thi đua "Đại Từ quyết tâm, chung sức xây dựng huyện nông thôn mới". Ảnh: Hà Thanh

Ông Nguyễn Nam Tiến – Chủ tịch UBND huyện Đại Từ cho biết: Với việc phát động phong trào thi đua "Đại Từ quyết tâm, chung sức xây dựng huyện NTM nâng cao" huyện đã đề ra nhiều mục tiêu và nội dung cụ thể, trong đó có một số nội dung chính như: Thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu, yêu cầu theo quy định đối với huyện NTM nâng cao, trên 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, hoàn thành đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao; thi đua xây dựng huyện NTM nâng cao chất lượng, thiết thực và hiệu quả, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, phát động thi đua chăm sóc, xây dựng, duy trì cảnh quan, môi trường toàn huyện sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn; toàn dân thi đua xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng NTM nâng cao, nâng cao chất lượng đô thị văn minh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; thi đua thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tích cực và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất và tài sản để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ các công trình, dự án theo yêu cầu tiêu chí xã NTM nâng cao, huyện NTM nâng cao.

"Với những kế hoạch cụ thể, sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này, huyện Đại Từ đã đạt 29/38 chỉ tiêu của 3/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Còn 9 chỉ tiêu thuộc 6 tiêu chí chưa đạt, huyện đang nỗ lực thực hiện để hoàn thành, sớm đưa huyện về đích NTM nâng cao" - Chủ tịch UBND huyện Đại Từ cho hay.