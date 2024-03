Huyện Mê Linh (Hà Nội) chỉ có một xã phải sáp nhập, đó là xã nào?

Theo đó, đề án sắp xếp thể hiện, trên địa bàn huyện Mê Linh có xã Vạn Yên thuộc diện sắp xếp do không đủ tiêu chuẩn về diện tích và dân số.



Cụ thể, xã Vạn Yên có diện tích tự nhiên 3,13 km2, đạt 14,86% so với tiêu chuẩn, quy mô dân số 6.357 người, đạt 79,46% so với tiêu chuẩn.

Ông Hoàng Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Mê Linh tại hội nghị. Ảnh: ML

Sau khi nghiên cứu tình hình thực tiễn, Huyện ủy, UBND huyện Mê Linh chủ trương sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Vạn Yên vào xã Liên Mạc.

Tên gọi đơn vị hành chính sau khi sắp xếp là xã Liên Mạc. Nơi đặt trụ ở làm việc của đơn vị hành chính mới tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Liên Mạc hiện nay.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện kiện toàn, sắp xếp bao gồm: Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, trạm y tế, công an xã, quân sự xã.

Riêng đối với các trường học, để đảm bảo thuận lợi cho việc học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên, trước mắt, UBND huyện Mê Linh giữ ổn định các trường trên địa bàn 2 xã Liên Mạc, Vạn Yên.

Về phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập: Đối với cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, UBND Huyện sắp xếp, điều động, luân chuyển hoặc động viên nghỉ hưu trước tuổi.

Đối với cán bộ, công chức không đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, thực hiện bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, giải quyết tinh giản biên chế (nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn) hoặc cho thôi việc (theo nguyện vọng)…

Tại hội nghị, ông Hoàng Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Mê Linh khẳng định, việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, người lao động sau sắp xếp sẽ được thực hiện khoa học, hợp lý với phương châm đảm bảo tốt nhất về chế độ, chính sách cho cán bộ.

Về cơ bản các những người còn đủ tuổi công tác sẽ không phải đảm nhiệm chức vụ thấp hơn, một số cán bộ dôi dưa được luân chuyển sang địa phương khác.

Còn cán bộ thuộc Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nếu còn đủ năm công tác, có chuyên môn phù hợp thì được sát hạch, chuyển sang ngạch công chức. Đối với cán bộ gần hết tuổi, huyện động viên và có chế độ hỗ trợ nghỉ hưu sớm…

Về nhiệm vụ trước mắt, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đề nghị cả hệ thống chính trị hai địa phương cần quyết liệt vào cuộc để hoàn thành việc lấy ý kiến của các cử tri, bắt đầu từ ngày 28/3 và hoàn thành trước ngày 30/3.

Quá trình triển khai, công an huyện chỉ đạo công an xã chủ động nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, tuyệt đối không để tập trung đông người, kích động, mất ổn định an ninh trật tự.

Đồng thời hạn chế thấp nhất tình đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến nội dung này.