Huyện nông thôn mới của TP.HCM thực hiện tốt chia tách, sáp nhập ấp

Ngày 15/4, huyện Củ Chi có thêm 5 xã tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên ấp trên địa bàn xã, gồm các xã: Nhuận Đức, Bình Mỹ, Tân Thạnh Tây, Phú Mỹ Hưng, Tân An Hội.



Theo chủ trương, xã Nhuận Đức giữ nguyên số ấp; xã Bình Mỹ tăng từ 10 ấp lên 25 ấp; xã Phú Mỹ Hưng chia tách thêm 2 ấp gồm Phú Lộc và Phú Mỹ, nâng tổng số thành 6 ấp; xã Tân An Hội từ 10 ấp cũ thành 21 ấp mới; xã Tân Thạnh Tây tăng lên thành 8 ấp.

Xã Bình Mỹ tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên ấp. Ảnh: T.T

Như vậy tính đến ngày 15/4, toàn huyện có 18 xã, thị trấn đã tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên ấp: Thị trấn Củ Chi, các xã: Nhuận Đức, Bình Mỹ, Tân Thạnh Tây, Phú Mỹ Hưng, Tân An Hội, Tân Phú Trung, An Nhơn Tây, Hòa Phú, Trung An, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Thái Mỹ, Phước Thạnh, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng, Tân Thạnh Đông, Phước Vĩnh An. Còn 3 xã gồm Tân Thông Hội, An Phú, Phước Hiệp dự kiến hoàn thành trong tuần này.



Theo quyết định của HĐND thành phố về việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp, huyện Củ Chi sắp xếp 8 khu phố, 178 ấp thành 13 khu phố, 292 ấp mới.

Huyện Củ Chi là địa phương thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên ấp. Đây là những nỗ lực của địa phương nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của thành phố, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

UBND huyện Củ Chi cho biết sẽ phấn đấu hết năm 2024, có 13/20 xã rà soát, thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 (dự kiến 13 xã: Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, An Nhơn Tây, An Phú, Phú Mỹ Hưng, Thái Mỹ, Phước Thạnh, Phước Hiệp, Tân An Hội, Tân Thạnh Tây và Phú Hòa Đông).

Huyện Củ Chi là huyện nông thôn mới tiêu biểu của TP.HCM. Ảnh: Q.D

Đến hết năm 2025 có 7/20 xã còn lại rà soát, thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời phấn đấu có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (dự kiến 10 xã: Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, An Nhơn Tây, An Phú, Phú Mỹ Hưng, Thái Mỹ, Phước Thạnh, Phước Hiệp).

Theo ông Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM, mục tiêu cụ thể của chương trình xây dựng nông thôn mới TP.HCM đến hết năm 2024 có 2/5 huyện (Củ Chi, Hóc Môn) được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Có ít nhất 28/56 xã (50%) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Đặc biệt, TP.HCM phấn đấu đến quý I năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.