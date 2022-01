Huyền thoại âm nhạc Mỹ John Legend sắp đến Việt Nam biểu diễn tại Lễ trao giải VinFuture?

Top 16 nghệ sĩ đương đại vĩ đại nhất nước Mỹ



John Legend, sinh năm 1978, là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên kiêm nhà sản xuất người Mỹ. Sinh ra và lớn lên trong giai đoạn nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ và Châu Âu diễn ra vô cùng gay gắt, chàng trai gốc Phi mang trong mình khát vọng to lớn là trở thành một người da màu có tầm ảnh hưởng.

Mong muốn vượt lứa tuổi đó thể hiện rõ nét qua bài viết của Legend trong cuộc thi viết luận hướng đến người da màu do McDonalds tổ chức với chủ đề: "Bạn sẽ làm nên lịch sử người da màu như thế nào?". Trong bài dự thi, Legend bày tỏ ước mơ được trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng để có thể đứng lên đấu tranh giành lại quyền công bằng và truyền cảm hứng giúp cộng đồng người da màu có đủ can đảm để làm nên những điều phi thường.

Năm 15 tuổi, John Legend đã "gây bão" khi chia sẻ ước mơ được trở thành một người da màu có tầm ảnh hưởng

Thực tế, những nỗ lực nghiêm túc và không mệt mỏi của Legend đã được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Anh vinh dự là 1 trong 16 nghệ sĩ Hollywood thuộc nhóm EGOT - nhóm những người đoạt cả 4 giải danh giá nhất của giới nghệ thuật, giải trí, gồm Grammy, Emmy, Oscar và Tony. Đến nay, anh vẫn là người da màu duy nhất đạt được thành tựu này.

Ngoài ra, Legend còn được trao giải Quả cầu vàng và giải thưởng Starlight Award đặc biệt từ Hội trường danh vọng Songwriters. Một số tác phẩm nổi bật nhất trong gia tài âm nhạc đồ sộ của nam ca sĩ có thể kể đến như Love Me Now, All of Me hay Like I'm Gonna Lose You…

Bộ sưu tập giải thưởng hàn lâm đồ sộ của Legend là niềm mơ ước của bất kì nghệ sĩ nào

Ngoài sáng tác, biểu diễn âm nhạc, giọng ca All of Me còn tham gia sản xuất, lồng tiếng và hát nhạc phim cho bộ phim hoạt hình Crow: The Legend. Tác phẩm này đã giành chiến thắng tại 13 liên hoan phim khác nhau.

Không chỉ là một huyền thoại âm nhạc với sự nghiệp lừng lẫy, Legend còn là ngôi sao với đời tư sạch không tì vết, một quý ông quyến rũ, ấm áp và cũng không kém phần mạnh mẽ, nam tính, từ âm nhạc đến đời thực. Năm 2019, tạp chí People đã bình chọn John Legend là "Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh".

John Legend - Quý ông thanh lịch và chung tình đằng sau những bản tình ca hiện đại

Một trong những tiêu chí then chốt khiến tạp chí People quyết định tôn vinh John Legend với danh hiệu cao quý này đó chính là tình cảm sâu sắc mà anh dành cho gia đình nhỏ của mình. Nam ca sĩ từng khiến người hâm mộ xốn xang khi dành trọn album Bigger Love cho người phụ nữ của đời mình.

Thương hiệu đồng hành cùng các sự kiện đỉnh cao

Sự nền nã và thanh lịch đặc trưng của John Legend không chỉ được thể hiện qua ca từ trong những bản nhạc anh viết mà còn toát lên qua những hành động thường nhật. John Legend chưa bao giờ mang thái độ ngôi sao dù nằm trong nhóm những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Trái lại, anh luôn khoác lên mình phong thái khiêm tốn, nhã nhặn cùng với tấm lòng khoan dung đối với những người xung quanh. Đó cũng là lý do vì sao huyền thoại âm nhạc gốc Phi luôn là lựa chọn hàng đầu cho những sự kiện quốc tế đỉnh cao, từ nghệ thuật cho tới chính trị hay khoa học.

Năm 2008, Legend vinh dự được mời góp giọng trong Yes We Can, ca khúc được viết tặng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, lấy cảm hứng từ chính khẩu hiệu của ông khi tranh cử nhiệm kỳ đầu tiên. Năm 2013, John Legend đứng chung sân khấu với nhiều huyền thoại âm nhạc Mỹ như Smokey Robinson, Stevie Wonder, Marc Anthony, Nick Canno… khi trình diễn ca khúc Ordinary People trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 của ông Barack Obama.

John Legend thăng hoa trên sân khấu hòa nhạc Lễ trao giải Nobel Hòa bình 2017

Tháng 12/2017, với tầm ảnh hưởng không biên giới, chủ nhân giải thưởng Grammy danh giá trở thành tâm điểm của buổi hòa nhạc tại Oslo trong khuôn khổ lễ trao giải Nobel Hòa bình của Ủy ban Nobel Na Uy. Đây là lần thứ 2 ngôi sao sinh năm 1978 đứng trên sân khấu danh giá này, lần đầu vào năm 2006 khi anh mới 28 tuổi.



"Giọng hát đầy sức ảnh hưởng của anh ấy, cả trong và ngoài sân khấu, sẽ giúp truyền đi thông điệp hòa bình tới khán giả toàn cầu", Olav Njølstad, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, nói.

Tối 20/01 tới đây, công chúng Việt Nam và thế giới sẽ tiếp tục được thưởng thức màn trình diễn đỉnh cao của huyền thoại John Legend trên sân khấu của một sự kiện đẳng cấp quốc tế - Lễ trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture, tại Nhà hát lớn Hà Nội. Buổi lễ còn có sự góp mặt của thiên tài piano thế giới - NSND Đặng Thái Sơn.

Tại Lễ trao giải, chủ nhân của các giải thưởng VinFuture danh giá sẽ chính thức lộ diện. Sự xuất hiện của những nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế bên cạnh những nhà khoa học xuất chúng nhất thế giới tại Lễ trao giải VinFuture đưa Tuần lễ Khoa học VinFuture (từ 18 - 21/1) trở thành sự kiện quy mô và đáng trông đợi nhất của giới khoa học - công nghệ tuần cầu trong những ngày đầu năm 2022.