Huyện thứ 2 của Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Sáng 29/11, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm xác nhận với PV Dân Việt về đề nghị cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, do mưa lũ gây ra tại 2 khu vực sạt lở ở địa phương.

Vị trí sạt lở tại Km14+500, tuyến ĐT.624B, thuộc thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh.Ảnh: M.Hoa

Cả 2 khu vực sạt lở mà huyện Nghĩa Hành đề nghị tỉnh Quảng Ngãi, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, do mưa lũ gây ra cùng nằm trên bờ sông Vệ, gồm đoạn qua thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện; vị trí Km14+500, tuyến ĐT.624B, thuộc thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh.

Người đứng đầu chính quyền huyện Nghĩa Hành cho biết, từ ngày 23-24/11/2024, cùng với mưa to và rất to trên địa bàn, lũ từ thượng nguồn đổ làm nước sông Vệ dâng cao trên mức báo động 3 là 0,71 mét, gây sạt lở bờ kè do các hộ dân tự làm và nứt vách 4 ngôi nhà, gây hoang mang cho các hộ dân sống trong khu vực này.

Cùng nằm trong nguy cơ chịu ảnh hưởng sạt lở trực tiếp tại khu vực trên (đoạn từ cầu Phú Lâm - cầu Cộng Hòa cũ), với chiều dài 1 km, còn có 58 hộ/224 khẩu sinh sống và các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Khu vực sạt lở thứ 2 là tại vị trí Km14+500, tuyến ĐT.624B, thuộc thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh. Cũng do đợt mưa lớn vào cùng thời điểm nêu trên (từ ngày 23-24/11/2024), đã gây sạt lở và hư hỏng nặng tại nơi này.

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm.Ảnh: L.Danh

Cụ thể qua kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm cho biết, nước lũ trên sông Vệ đã gây sạt lở và cuối trôi toàn bộ mái taly âm của nền đường (chiều dài khoảng 15 mét); đồng thời xói sâu vào phần nền đường của tuyến đường ĐT.624B, vị trí Km14+500 (đoạn qua Dinh Bà, thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh).

Cơ quan chức năng Quảng Ngãi kiểm tra vị trí Km14+500, tuyến ĐT.624B, thuộc thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh.Ảnh: L.Danh

Tình trạng sạt lở gây hư hỏng trên, dẫn đến nguy cơ sập đổ nền, mặt đường xuống sông; gây nguy hiểm và đe doạ xảy ra tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông, khi đi qua vị trí này.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, trong một lần kiểm tra sạt lở tại thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện.Ảnh: ĐN

Đến thời điểm này, sau TX.Đức Phổ, huyện Nghĩa Hành là địa phương thứ 2 của Quảng Ngãi, chính thức có văn bản đề nghị chính quyền tỉnh, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, do mưa lũ gây ra, trong đợt mưa vừa qua.