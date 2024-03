Huỳnh Hiểu Minh chiều chuộng nhưng giấu kín tình trẻ

Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha không công khai mối quan hệ của mình, nhưng luôn đi cùng nhau, cũng không ngại thể hiện tình cảm chốn đông người. Gần đây, nam diễn viên đã đưa bạn gái của mình tới gặp bạn bè.

Ngày 14/3, trang 163 đưa tin về việc Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha được bắt gặp đi ăn tối tại một nhà hàng. Huỳnh Hiểu Minh ngồi gần bên người yêu để trò chuyện. Tuy nhiên, sau đó anh đã chia tay Diệp Kha để lên một chiếc xe khác.

Huỳnh Hiểu Minh thường xuyên bị bắt gặp đi chơi cùng người đẹp trẻ tuổi Diệp Kha. Ảnh: Sina.

Đây không phải là lần đầu tiên mà Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha bị nhìn thấy đi cùng nhau. Vào tháng 11/2023, họ đã cùng nhau ra sân bay để đi du lịch Nhật Bản. Để tránh sự chú ý từ công chúng và truyền thông, cả hai đã đi riêng. Tuy nhiên, vệ sĩ của Huỳnh Hiểu Minh đã giúp mang túi xách cho Diệp Kha. Sau khi qua cửa an ninh, cặp đôi mới đi cùng nhau.

Theo trang 163, mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha được mô tả như là "bí mật mà ai cũng biết". Nam diễn viên thường đưa bạn gái về quê nhà để gặp gia đình, cùng ăn mừng các dịp đặc biệt như sinh nhật, năm mới và ngày lễ tình nhân cùng với Diệp Kha. Mặc dù không đăng ảnh chung trên mạng xã hội, nhưng cô thường xuyên chia sẻ những chi tiết nhỏ để cho thấy tình cảm đặc biệt giữa hai người.

Huỳnh Hiểu Minh yêu chiều nhưng giấu kín tình trẻ

Ngày 28/2, Diệp Kha chia sẻ một video cho thấy cô thích ăn quả mâm xôi. Không lâu sau đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng chia sẻ về loại trái cây này và muốn thưởng thức cùng người đặc biệt của mình vì nó thật ngon.

Bên cạnh đó, khi Diệp Kha đang phát trực tiếp trên mạng, Huỳnh Hiểu Minh đã từng gọi điện cho cô. Trong video, Diệp Kha thường gọi Huỳnh Hiểu Minh là "chồng" với giọng nói dễ thương. Khi được khán giả hỏi liệu đó có phải là Huỳnh Hiểu Minh không, cô tránh né câu hỏi.

Theo Sohu, Diệp Kha được đánh giá có danh tiếng kém hơn nhiều so với Huỳnh Hiểu Minh. Cô đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và là mẹ của hai đứa trẻ. Trước đó, khi tin đồn về việc tài tử này hẹn hò Diệp Kha bị tiết lộ, công chúng đã so sánh "tình mới của Huỳnh Hiểu Minh là phiên bản dưới cấp của Angelababy", do Diệp Kha cũng có dấu vết của phẫu thuật thẩm mỹ, không tự nhiên và mang phong cách giống các hot girl mạng Trung Quốc, không sang trọng như vợ cũ Angelababy.

Diệp Kha bị cho là có nhan sắc kém xa Angelababy, vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh đã vững chắc trong suốt 3 năm qua mặc cho những "lời ong, tiếng ve" bên ngoài. Theo Sohu, lý do chính là vì Diệp Kha "biết điều".

Mặc dù không được Huỳnh Hiểu Minh công khai thừa nhận mối quan hệ, nhưng Diệp Kha vẫn sẵn lòng bên cạnh nam diễn viên. Sau cuộc hôn nhân ồn ào và những chỉ trích về việc phô trương, làm màu với Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh mong muốn giữ thật kín đáo trong các vấn đề riêng tư và Diệp Kha đã chấp nhận điều đó.

Diệp Kha đã tốt nghiệp Đại học Thâm Quyến và được xem là hoa khôi của trường. Năm 2020, cô đã vào top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam và giành giải quán quân trong cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình khác. Ngoài sự nổi bật về nhan sắc, Diệp Kha còn được biết đến với vai trò doanh nhân. Cô đã xây dựng được thương hiệu riêng và đạt được nhiều thành công đáng chú ý khi còn trẻ.