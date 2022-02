Hyun Bin và Son Ye Jin chi tiền “khủng” thuê khách sạn tổ chức đám cưới

Chia sẻ về việc cặp đôi này chọn tổ chức lễ cưới ngoài trời, một người hoạt động lâu năm trong làng giải trí Hàn Quốc cho hay: "Chẳng phải họ đều là những ngôi sao hàng đầu có vị trí cao trong ngành sao? Khách của họ có thể dễ dàng vượt quá hàng nghìn người. Lễ cưới của họ sẽ cực kỳ hoành tráng nếu nhận tài trợ từ các nhãn hàng? Tuy nhiên, cả hai đều không thích những thứ cầu kỳ nên dường như họ đã nghĩ đến việc tổ chức đám cưới một cách lặng lẽ nhưng để lại những kỷ niệm đặc biệt giữa đại dịch. Bởi vậy, họ quyết định chọn một nơi có thể mời bố mẹ hai bên và chỉ khoảng 100 bạn bè của hai gia đình để làm bữa tiệc nhỏ".



Cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ tổ chức tiệc cưới gồm gia đình và số ít bạn bè. (Ảnh: Vouge).

Khách sạn Grand Walkerhill là một trong những lựa chọn hàng đầu của các ngôi sao nổi tiếng. Đây được quyết định là nơi nam diễn viên Shin Sung Il và nữ diễn viên Um Aeng Ran tổ chức "đám cưới thế kỷ" của họ vào ngày 14/11/1964.

Nằm gần Núi Achasan, cách xa tòa nhà chính của khách sạn, đây là một vị trí hoàn hảo cho một đám cưới theo yêu cầu với một bữa tiệc nhỏ. Được xây dựng theo kiểu nhà biệt lập ở lưng chừng núi nên nơi đây được bảo đảm an ninh cao. Chỉ có một con đường dẫn lên lối vào ở mỗi bên núi nên chỉ những "người quen được mời" mới có thể tiếp cận sự kiện.

Khách sạn Sheraton Grand Walkerhill Hotel tại quận Gwangjin được cặp đôi chọn làm địa điểm tổ chức đám cưới. (Ảnh: Aston House).

Hơn nữa, chỉ một sự kiện được tổ chức tại Aston House trong một ngày nên khách hàng có thể thoải mái sử dụng địa điểm. Nó có tầm nhìn cơ bản nhìn ra sông Hàn. Để đảm bảo công tác tổ chức ngoài trời, các cảnh quan như cây cối, thảm cỏ, cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng trước.

Phí thành viên hàng năm để tổ chức các sự kiện, bao gồm cả đám cưới là khoảng 100 triệu won (khoảng 2 tỷ VNĐ), với số lượng thích hợp là 200 khách. Do đó, đây là sự lựa chọn rất hợp lý để tổ chức đám cưới riêng tư và chỉ mời những người quen biết của Hyun Bin và Son Ye Jin.

Trước đó, cả công ty đại diện của Hyun Bin và Son Ye Jin đều thông báo tin tức về hôn lễ của cặp đôi rằng: "Họ sẽ tổ chức đám cưới riêng tư vào tháng 3 và dự định chỉ mời bố mẹ và những người quen của cả hai gia đình vì tình hình đại dịch".

Về vấn đề này, một quản lý tại Walkerhill Hotel & Resort trả lời: "Không thể tiết lộ lịch trình cụ thể để bảo vệ thông tin cá nhân của họ", đồng thời cho biết thêm "Về bài báo, chúng tôi không có ý kiến gì. Hãy cùng các cơ quan kiểm tra thông tin".

Đã lâu rồi làng giải trí mới chứng kiến hôn lễ của một cặp đôi "ngôi sao Hallyu hàng đầu", người hâm mộ ở nước ngoài đang gửi lời cổ vũ và chúc phúc cho cặp đôi. Tại Nhật Bản, nơi "Crash Landing on You" từng gây sốt, các phương tiện truyền thông lớn đã đưa tin về cuộc hôn nhân của Hyun Bin và Son Ye Jin. Cả hai cũng được xếp hạng trên tìm kiếm hàng đầu của SNS và các trang web cổng thông tin ở Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan. Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hàn Quốc cũng đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi thông qua SNS chính thức của họ. Cặp đôi quen nhau qua bộ phim "The Negotiation" năm 2018, sau đó đã yêu nhau sau khi tái hợp trong bộ phim "Crash Landing on You".