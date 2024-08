Phim Love Next Door tập 5: Bae Seok Ryu vẫn yêu kẻ phản bội khiến Choi Seung Hyo đau lòng?

Trong phim Love Next Door tập 4, Choi Seung Hyo liên tục tự mình phủ nhận chuyện quá khứ anh từng rất thích Seok Ryu. Thậm chí, trong bức thư gửi cho chính mình, Seung Hyo mong muốn 10 năm sau anh sẽ nói ra tình cảm của mình với cô bạn thân thiết. "Mình từng có cảm giác đó, đúng là từng có thật. Sao mình lại để lại bằng chứng kiểu vậy? Cảm giác đó đi qua lâu rồi, giờ không còn gì nữa", Choi Seung Hyo tự nhắn nhủ bản thân. Anh mong tình cảm trước đây mình dành cho Seok Ryu bị chôn vùi theo năm tháng.

Ở diễn biến khác, Greip - công ty cũ tại Mỹ nơi Seok Ryu từng làm việc đã liên hệ với công ty của Seung Hyo để thực hiện việc xây dựng một chi nhánh tại Seoul (Hàn Quốc). Vì cả Seung Hyo và đồng nghiệp của anh đều không giỏi giao tiếp tiếng Anh nên Seok Ryu đồng ý góp sức giúp cậu bạn thân.

Phim Love Next Door tập 4: Seung Hyo "đứng hình" khi Seok Ryu bất ngờ ôm lấy anh. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Đáng chú ý trong buổi gặp mặt trực tiếp với các đối tác của Greip, Seok Ryu bất ngờ gặp lại Chris - người luôn lợi dụng và coi cô như "thần Đèn" thông minh, tiện lợi và dễ nhờ vả trong công việc ở công ty cũ. Seok Ryu đã không giữ được bình tĩnh khi đồng nghiệp nhắc lại chuyện quá khứ, thậm chí anh ta xoa đầu cô, mỉa mai cô. Chứng kiến cảnh này, Seung Hyo đã lao tới, suýt đánh cả đối tác của mình nếu Seok Ryu không kịp thời ngăn cản. Sau đó, cô đã tự ra tay đánh Chris và thách thức anh ta kiếm chuyện với công ty của Seung Hyo.

Khép lại phim Love Next Door tập 4, Seok Ryu thừa nhận với Choi Seung Hyo mình là từng là "kẻ lạc loài" ở Greip: "Sau khi rời công ty, tớ từng trách Chris và mấy người khác. Nhưng sau khi thấy cậu làm việc tớ mới nhận ra là vì tớ. Nếu tớ làm công việc mình thích như cậu thì có thế nào đi nữa tớ cũng sẽ chịu đựng đến cùng".

Tuy nhiên, Seung Hyo cho rằng, việc những đồng nghiệp đối xử với Seok Ryu là quấy rối nơi công sở. "Tin vui" đối với cả hai là việc Chris lại bị công ty sa thải tại Greip khi những việc xấu xa của anh ta bị phơi bày. Greip cũng quyết định hợp tác với công ty của Seung Hyo. Ngay khi nhận được "tin vui" này, Seok Ryu lập tức ôm chầm lấy Seung Hyo khiến anh "đứng hình".

Được biết, phim Love Next Door tập 4 đạt rating (tỷ suất người xem) là 6,5%, tăng so với tập 3 lên sóng vào tối 24/8 khi chỉ đạt 4,3%. Trước đó, bộ phim Love Next Door lên sóng tập đầu tiên đạt tỷ suất người xem 4,9%, thời điểm cao nhất đạt 7,5%, đứng đầu khung giờ phát sóng của các đài truyền hình cáp Hàn Quốc.

Phim Love Next Door tập 5: Bae Seok Ryu vẫn yêu kẻ phản bội khiến Choi Seung Hyo đau lòng?

Phim Love Next Door tập 5 lên sóng vào tối nay (31/8) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, mối quan hệ của Seung Hyo và Seok Ryu được cho là có sự tiến triển. Seung Hyo nhận ra tình yêu đơn phương của mình dành cho cô bạn thân vẫn đang tiếp diễn ở hiện tại. Vì vậy, Choi Seung Hyo ngại ngùng khi đối mặt với Seok Ryu. "Sao Seok Ryu nhìn mình lạ vậy?", Seung Hyo tự hỏi khi cô bạn chăm chú nhìn anh. Thậm chí, cả hai rơi vào tình huống "dở khóc dở cười", bị em trai của Seok Ryu hiểu lầm khi cùng ở trên một chiếc giường.

Khi Jeong Mo Eum (Kim Ji Eun đóng) đã hỏi Seok Ryu về chuyện cô đã quên hẳn người cũ chưa. Bae Seok Ryu thừa nhận: "Vẫn chưa, tớ vẫn còn yêu". Thời điểm này, Seung Hyo vừa đi tới nên đã nghe được lời của Seok Ryu.

Phim Love Next Door tập 5: Choi Seung Hyo ngại ngùng khi đối mặt với Seok Ryu. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)



Ngoài cặp đôi chính, Jeong Mo Eum và Kang Dan Ho (Yoon Ji On đóng) cũng hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị cho người xem trong phim Love Next Door tập 5. Mo Eum vô tình gặp Kang Dan Ho ở công viên nhưng dáng đứng của anh chàng bị cô trêu chọc.

Phim hài lãng mạn Love Next Door được chỉ đạo bởi đạo diễn Yoo Je Won và do biên kịch Shin Ha Eun chắp bút. Ngoài Jung Hae In và Jung So Min, bộ phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên: Kim Ji Eun, Yoon Ji On, Park Ji Young, Jo Han Chul, Jang Young Nam, Lee Seung Jun...

Phim Love Next Door tập 5 lên sóng lúc 21 giờ 10 phút, thứ Bảy (ngày 31/8) trên tvN và ứng dụng Netflix.

Phim Love Next Door tập 5: Choi Seung Hyo đau lòng khi Bae Seok Ryu vẫn chưa quên tình cũ? (Nguồn: Instagram tvN_drama)