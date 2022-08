Hyun Bin xuất hiện nam tính trong phim mới

Trailer bộ phim "Cộng sự bất đắc dĩ 2".

Do Kim Sung Hoon làm đạo diễn, bộ phim "Cộng sự bất đắc dĩ" ra mắt năm 2017 kể về một thám tử Bắc Triều Tiên tên là Rim Chul Ryung (Hyun Bin) và một thám tử Hàn Quốc tên là Kang Jin Tae (Yoo Hae Jin) hợp sức để truy bắt một tên tội phạm. YoonA cũng đóng vai Park Min Young, chị dâu của Kang Jin Tae.

Phần tiếp theo có tựa đề "Cộng sự bất đắc dĩ 2" sẽ theo chân Rim Chul Ryung quay trở lại Hàn Quốc để truy đuổi một tổ chức tội phạm bí mật rất tàn bạo. Anh hợp tác một lần nữa với Kang Jin Tae, người tình nguyện làm việc với Triều Tiên để trở lại đội điều tra sau một sai lầm đưa anh vào bộ phận tội phạm mạng.

Hyun Bin trong phim "Cộng sự bất đắc dĩ". (Ảnh: Soompi)

Một số diễn viên tham gia phần tiếp theo là Daniel Henney, Jin Sun Kyu và Jang Young Nam. Daniel Henney vào vai Jack, một thám tử FBI đến từ Mỹ đang lần theo dấu vết của một tổ chức tội phạm Bắc Triều Tiên chống phá nhiều nơi trên thế giới. Jin Sun Kyu vào vai Jang Myung Joon, thủ lĩnh của tổ chức tội phạm này.

Hyun Bin xuất hiện đầy nam tính trong phim mới

Trong loạt ảnh mới được phát hành, có thể thấy Hyun Bin trong vai Rim Chul Ryung vẫn toát lên thần thái rực lửa và quyết tâm như trước, nhiều pha hành động táo bạo xuất hiện trong phần hai hơn phần một. Hyun Bin nhận xét: "Tôi đã cố gắng hoàn thiện hơn vai diễn để đem tới màn trình diễn tốt nhất. Người hâm mộ bộ phim có thể mong đợi một Rim Chul Ryung đã thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc cũng như tình bạn bền chặt của anh ấy với Kang Jin Tae và Jack".

Hyun Bin từng để lại ấn tượng với người xem qua các bộ phim tình cảm lãng mạn như vai chàng giám đốc giàu có trong My lovely Sam Soon, đạo diễn trong The world that they live in, hay gần đây nhất là Đại úy Bắc Hàn Ri Jung Hyuk trong Crash landing on you (2019) đóng cùng Son Ye Jin.



Tài tử sinh năm 1982 được mệnh danh là "Hoàng tử xứ Hàn" nhờ khả năng diễn xuất và tạo hình đa dạng. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2003, đến nay, nam diễn viên vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều trong làng giải trí. Anh kết hôn với Son Ye Jin hồi tháng 3, đang chờ đón con đầu lòng.