Vì sao Chris Pratt không thể thay thế Harrison Ford trong Indiana Jones?

Sau nhiều năm thất bại do trì hoãn sản xuất và đại dịch Covid-19, Indiana Jones 5 cuối cùng được lên kế hoạch khởi chiếu vào ngày 30/6/2023. James Mangold đảm nhận vai trò đạo diễn, Indiana Jones 5 trở thành phần đầu tiên trong loạt phim không có Steven Spielberg ở vai trò này. Ngược lại, Indiana Jones vẫn không thay đổi khi Harrison Ford, năm nay đã 80 tuổi, trở lại vai diễn của mình.



Chris Pratt từng được "ướm" vào vai Indiana Jones. (Ảnh: IT).

Tuy nhiên, đã có tin đồn trong một thời gian dài rằng, Lucasfilm đang cân nhắc chọn nam diễn viên Chris Pratt trong vai Indiana Jones. Năm 2015, Chris Pratt có tác phẩm thành công Guardians of the Galaxy và cũng được chú ý trong Jurassic World phần một. Dựa trên những màn trình diễn như vậy, Steven Spielberg đã nhận xét vào thời điểm đó rằng, ông sẽ nghĩ đến việc đạo diễn Indiana Jones 5 nếu Chris Pratt đóng vai Indiana khi còn trẻ. Đáp lại, Chris Pratt giải thích rằng, anh sẽ rất phấn khích trước cơ hội được tiếp quản vai diễn có tính lịch sử của điện ảnh thế giới.

Nhìn bề ngoài, việc cọn diễn viên mới cho vai Indiana Jones có vẻ là một ý kiến hay. Chris Pratt đã chứng minh rằng anh có thể dẫn đầu những bộ phim hành động bom tấn với cả hai thương hiệu Marvel và Jurassic World. Điều này phần lớn là do khả năng đóng vào vai nhân vật có tính "phổ biến" của nam diễn viên này. Ngoài ra, tuổi đời của của Pratt sẽ cho phép tự do sáng tạo hơn trong việc lên kế hoạch cho các cảnh chiến đấu và hành động của Indiana Jones.

Tuy nhiên, việc lựa chọn Chris Pratt rõ ràng đã không xảy ra vì Harrison Ford vẫn vào vai Indiana trong bộ phim sắp tới. Cuối cùng, theo ScreenRant đây có thể là quyết định tốt nhất cho Indiana Jones 5. Mặc dù Chris Pratt là một diễn viên tài năng, nhưng anh ấy có thể không phù hợp với vai Indiana Jones do phong cách diễn xuất có phần lạm dụng sự "ngốc nghếch", trái ngược với nhân vật có tính biểu tượng Indiana Jones của Harrison Ford.

Vì sao không nên để diễn viên nào khác Harrison Ford vào vai Indiana Jones

Vì sao Chris Pratt không thể thay thế Harrison Ford trong Indiana Jones? (Ảnh: Marvel).

Mặc dù Chris Pratt có thể là lựa chọn khả quan nhất để vào vai Indiana Jones, nhưng nam diễn viên này có phong cách khác với Harrison Ford. Mặc dù việc các diễn viên đảm nhận cùng một nhân vật là điều bình thường, nhưng phong cách của Chris Pratt có xu hướng khác biệt. Với nền tảng trong lĩnh vực hài kịch, với các bộ phim sitcom như "Parks and Recreation", cách tiếp cận của Chris Pratt đã ảnh hưởng đến các vai diễn của anh, ví dụ như Star-Lord trong Guardians of the Galaxy. Tuy nhiên, bất kỳ diễn viên nào cố gắng bước vào đôi giày của Harrison Ford sẽ bị so sánh một cách nặng nề. Nếu Chris Pratt đóng Indiana với một giọng điệu hài hước hơn, nhiều khán giả và các nhà phê bình sẽ khó đánh giá cao sự thay đổi này.

Ngoài ra, màn trình diễn của Harrison Ford trong vai Indiana Jones là hình tượng lịch sử, thật khó để tái hiện lại. Trong một cuộc phỏng vấn, Harrison Ford nói: "Khi tôi chết, Indiana Jones cũng chết." Khi xua tan tin đồn về việc vao vai nhà khảo cổ học, Chris Pratt đã trích dẫn câu nói này như một trong những lý do chính khiến anh không còn muốn đóng vai Indiana nữa. Ngay cả Lucasfilm dường như cũng đồng ý với chủ tịch hãng phim Kathleen Kennedy khi nói rằng, họ sẽ chỉ làm nhiều phim Indiana Jones hơn với sự tham gia của Ford. Trong khi Chris Pratt là một diễn viên nổi tiếng và có kỹ năng, những hoài niệm xung quanh nhân vật kinh điển của Indiana Jones sẽ khiến bạn không thể thay thế Harrison Ford.