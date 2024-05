Hyundai Accent 2024 lộ diện tại Việt Nam, cận kề ngày ra mắt "làm khó" Toyota Vios, Honda City

Hyundai Accent là dòng xe cực "hot" trong phân khúc sedan hạng B bởi thiết kế trẻ trung, giá bán rẻ hàng đầu khi so với Toyota Vios, Honda City. Sau 3 năm có bản nâng cấp, All New Hyundai Accent chuẩn bị ra mắt khách hàng Việt Nam.

Hyundai Accent 2024 lộ diện tại Việt Nam

Năm 2023, All New Hyundai Accent đã ra mắt tại thị trường Ấn Độ là nơi đầu tiên trên thế giới. Đến nay, chiếc xe hạng B của thương hiệu Hàn Quốc đanng rục rịch đổ bộ một số thị trường, trong đó có Việt Nam.

Hyundai Accent 2024 lộ diện tại Việt Nam. Ảnh FB.

Theo đó, một chiếc Hyundai Accent 2024 đang chạy thử trên đường không che chắn đã được bắt gặp. Hyundai Accent này giống hệt bản bán ở Ấn Độ về thiết kế, tương tự những dòng xe Hyundai đang bán ở Việt Nam.

Việc Hyundai Accent 2024 lộ diện là động thái rõ ràng nhất cho thấy chiếc sedan hạng B này có thể sớm ra mắt Việt Nam để thế chỗ cho bản hiện tại đang có doanh số không ổn định. Điều này cũng giúp Hyundai Accent 2024 gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc B-Sedan.

Hyundai Accent 2024 có gì mới?

Hyundai Accent 2024 sở hữu sự thay đổi toàn diện với phong cách sedan fastback. Hyundai Accent có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.475 (mm), chiều dài trục cơ sở 2.670 mm, dung tích cốp là 528 lít, tăng gần 50L so với trước đây.

Ngoại hình của Hyundai Accent thế hệ mới là ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness mới nhất và lấy nhiều cảm hứng từ các mẫu sedan toàn cầu Elantra và Sonata.

Hyundai Accent 2023 với nhiều cải tiến Ảnh MotorOctane.

Điểm nổi bật của Hyundai Accent 2024 là phần đầu được làm mới hoàn toàn với đèn định vị ban ngày chạy ngang nối liền trên nắp ca-pô. Trong khi đó, hệ thống đèn pha LED hạ thấp xuống lưới tản nhiệt đầy mới mẻ.

Đuôi xe nổi bật với đèn hậu LED hình chữ L, cốp xe kiểu dáng đẹp với cánh lướt gió được chế tác gọn gàng, cản sau hầm hố với tấm chống trượt giả…

Vào đến nội thất, Hyundai Accent đời mới có hai tông màu, nổi bật là hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 10,25 inch và cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 10,25 inch được đặt liền nhau. Vô-lăng 2 chấu mới mẻ và ghế trước chỉnh điện với chức năng thông gió và mát-xa.

Hyundai Accent 2024 rộng và nhiều tiện nghi hơn. Ảnh MotorOctane.

Các tiện nghi khác của Hyundai Accent dàn âm thanh 8 loa Bose, phanh tay điện tử, màn hình giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, kết nối BlueLink với hỗ trợ đa ngôn ngữ, điều hòa tự động, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, lẫy chuyển số, cốp thông minh và máy lọc không khí thông minh.

Những trang bị an toàn cơ bản của Hyundai Accent 2024 như: 6 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm ở tất cả các ghế ngồi, nhắc nhở thắt dây an toàn ở mọi vị trí, hệ thống ABS, EBD, đèn pha tự động, Tín hiệu dừng khẩn cấp (ESS), móc ghế trẻ em, báo động chống trộm, cảm biến đỗ xe phía sau…

Chưa hết, Hyundai Accent 2024 còn được cung cấp các tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS trong gói Hyundai SmartSense gồm: Cảnh báo va chạm phía trước, Cảnh báo va chạm với ô tô/ người đi bộ/ người đi xe đạp ở phía trước, Cảnh báo va chạm ở giao lộ, Cảnh báo va chạm tại điểm mù, Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo lệch làn, Cảnh báo tài xế mất tập trung, Cảnh báo mở cửa xe an toàn, Kiểm soát hành trình thích ứng với hệ thống giám sát điểm mù, Hỗ trợ theo làn, Đèn pha tự động, Cảnh báo xe phía trước khởi hành, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau…

Hyundai Accent 2024 có động cơ xăng 1.5L MPi hút khí tự nhiên mạnh 113,4 mã lực/144 Nm và động cơ xăng tăng áp 1.5L Gdi mạnh 158 mã lực/253 Nm (cao nhất trong phân khúc). Các lựa chọn hộp số có thể là CVT 8 cấp hoặc DCT 7 cấp cùng với hộp số sàn 6 cấp.

Nếu những trang bị này được giữ nguyên, Hyundai Accent 2024 sẽ là chiếc xe an toàn và mạnh mẽ nhất phân khúc Sedan hạng B tại Việt Nam.