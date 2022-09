Harrison Ford đã xác nhận, "Indiana Jones 5" sẽ là bộ phim cuối cùng của ông trong loạt phim phiêu lưu này. Nam diễn viên đã xuất hiện trong buổi giới thiệu tại Disney's D23 Expo vào ngày hôm qua để chia sẻ đoạn trailer của bộ phim sắp tới. Trên sân khấu, ông xuất hiện với Kathleen Kennedy của Lucasfilm, đạo diễn James Mangold và diễn viên Phoebe Waller-Bridge.

Nói về bộ phim, Ford tỏ ra đầy xúc động sau đoạn giới thiệu. Ông cho biết: "Tôi rất tự hào khi nói rằng bộ phim này thật tuyệt vời và đây là một trong những lý do", trước khi ông chỉ vào nữ diễn viên Waller-Bridge.

"Phim của Indiana Jones nói về sự bí ẩn và phiêu lưu nhưng chúng cũng nói về trái tim quả cảm. Tôi thực sự rất vui vì chúng tôi có một câu chuyện rất "con người" để kể, cũng như một bộ phim sẽ khiến bạn phải hứng thú", ông nói.

Indiana Jones 5: Chuyến phiêu lưu cuối cùng của Harrison Ford

Harrison Ford trong "Indiana Jones 5". (Ảnh: IT).

"Indiana Jones 5" là phần đầu tiên không do Steven Spielberg đạo diễn. Ông sẽ đóng vai trò nhà sản xuất trong phần này.



Bên cạnh Ford và Waller-Bridge, Indiana Jones còn có 5 ngôi sao John Rhys-Davies trong vai Sallah, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renee Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas và Oliver Richters trong những vai diễn chưa được công bố.

Trở lại năm 2020, Kathleen Kennedy cho biết, phần sắp tới là phần phim "thứ năm và cuối cùng" trong loạt phim. Bộ phim sẽ đóng vai trò là phần hậu truyện của "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (2008). Đây cũng là bộ phim đầu tiên trong loạt phim được Walt Disney phát hành kể từ khi hãng Lucasfilm được bán lại cho Walt Disney vào năm 2012. Đối với Harrison Ford, đây là vai diễn “độc quyền” của ông từ năm 40 tuổi trải dài đến năm 80 tuổi.

Harrison Ford tham gia "Indiana Jones 5" gặp nhiều ý kiến trái chiều. (Ảnh: IT).

Ngay khi thông tin Harrison Ford tham gia "Indiana Jones 5" công bố, nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, tài tử này đã lớn tuổi, khó lòng thể hiện tốt vai diễn đòi hỏi nhiều cảnh hành động, mạo hiểm: "Ông ấy trông quá già rồi! Ông ấy không thể hoàn thành cảnh hành động đâu"; "Đến lúc phim phải thay đổi và bắt đầu từ vai chính thôi"…

Một số khán giả vẫn ủng hộ nam diễn viên hết mình. Họ bình luận "Tôi không quan tâm Harrison Ford bao nhiêu tuổi. Ông ấy vào vai Indiana Jones là tuyệt rồi!"; "Tôi ngưỡng mộ sự kiên trì của ông ấy để vào vai diễn biểu tượng"...

Harrison Ford đời thực có đời sống mạnh mẽ, kịch tính không khác gì phim với niềm đam mê lái máy bay. Ông gặp phải tai nạn kinh hoàng khi lái "chim sắt" và mất thời gian lâu để hồi phục nhưng điều này không làm giảm niềm đam mê của nam diễn viên.

"Indiana Jones 5" dự kiến ra rạp vào ngày 30/6/2023.