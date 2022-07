Chris Pratt sẽ vào vai Indiana Jones phần tiếp theo?

Theo Variety, hồi tháng 1/2021, tin đồn rộ lên rằng, Chris Pratt tham gia bộ phim Indiana Jones tiếp theo. Đây được cho là động thái của hãng Lucasfilm, họ sẽ khởi động lại loạt phim phiêu lưu huyền thoại của Harrison Ford. Tuy nhiên, mới đây nam diễn viên "Guardians of the Galaxy" và "Jurassic World" đã khẳng định tin đồn đó là sai sự thật. Chris Pratt đã dập tắt tin đồn sau khi chia sẻ trên podcast "Happy Sad Confused".

"Tôi thậm chí không biết Steven Spielberg là ai?", Chris Pratt châm biếm. "Không phải họ đang quay một bộ Indiana Jones với Harrison Ford sao? Thực sự, tôi sợ vai diễn trong phim này, bởi vì một câu nói trong quá khứ của Harrison Ford, đại loại là "Khi tôi chết, Indiana Jones chết". Tôi sợ bị ám ảnh bởi hồn ma của anh ấy nếu như tôi đóng vai này".

Câu nói mà Chris Pratt đề cập đến xuất phát từ cuộc phỏng vấn năm 2019 của Harrison Ford trên Today. "Bạn không hiểu sao? Tôi là Indiana Jones. Khi tôi ra đi, anh ấy đã biến mất", nam diễn viên gạo cội nói.

Harrison Ford dự kiến sẽ tái hiện Indiana Jones lần thứ năm trong một bộ phim mới của đạo diễn James Mangold. Đây là bộ phim Indiana Jones đầu tiên không phải do Steven Spielberg chỉ đạo với vai trò đạo diễn. Phim của Mangold đã được Disney ấn định ngày phát hành là 30/6/2023. Tham gia cùng Harrison Ford trong cuộc phiêu lưu này là Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Toby Jones và Antonio Banderas.

Antonio Banderas nói với USA Today vào đầu năm nay rằng "thật không thể tin được" khi nhìn thấy Ford trên phim trường cùng trang phục đặc trưng của Indiana Jones. Anh nói thêm: "Ngày đầu tiên tôi đến, tôi đang ở trong đoạn giới thiệu trang điểm, tôi quay lại và anh ấy ở đó đầy đủ trang phục Indiana với mũ và roi. Phoebe Waller-Bridge cũng ở đó, cảnh tượng thật tuyệt. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi xem phim "Indiana Jones" trong rạp hát và đám đông đã phát cuồng".

Về phía Chris Pratt, hai bộ phim của anh giới thiệu trong mùa hè đề có doanh thu phòng vé "khủng", với vai chính trong "Jurassic World Dominion" và một vai phụ nhỏ trong "Thor: Love and Thunder". Chris Pratt sẽ trở lại Vũ trụ điện ảnh Marvel với vai Star Lord trong "Guardians of the Galaxy Vol. 3" của James Gunn, được phát hành vào ngày 5/5/2023.