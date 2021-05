iPhone 12 giảm giá cực sốc, 12 Pro Max càng hấp dẫn người mua

iPhone 12 và iPhone 12 mini

Nhìn chung, trên thị trường Việt Nam mẫu iPhone 12 mini không được ưa chuộng vì kích thước bé cùng pin "hẻo". Chính vì thế 2 mẫu iPhone này liên tục giảm giá nhằm kích cầu người tiêu dùng.

Theo đó, iPhone 12 mini bản 64GB giảm đến 6 triệu so với niêm yết, về mức 15,9 triệu đồng. Bản 128GB giảm còn xấp xỉ 18 triệu đồng. Đặc biệt bản có dung lượng lớn nhất là 256GB có mức giảm mạnh nhất và hiện chỉ còn chưa đến 22 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 12 cũng có điều chỉnh nhẹ, nhưng giảm không hơn 1 triệu đồng so với đầu tháng này. iPhone 12 với các phiên bản bộ nhớ trong có giá bán lần lượt là: 19,5 triệu (64GB), 20,9 triệu (128GB), 23.9 triệu đồng (256GB).

iPhone 12 Pro

Hiện tại, chiếc iPhone 12 Pro bản 128GB hiện có giá 25,6 triệu đồng, giảm 5,2 triệu đồng so với niêm yết. Bản 256GB có mức giảm nhẹ khi còn 27,9 triệu đồng, giảm 400.000 đồng so với tháng trước.

Bản 512GB đang được một hệ thống bán lẻ đề xuất giá 32,4 triệu đồng (màu gold). Mức này thấp hơn niêm yết tới 8,5 triệu đồng và cũng đã rẻ hơn mức giá đầu tháng 4 là 600.000 đồng.

Màu gold cũng là màu có giá thấp nhất, trong khi các màu hút khách như xám hay xanh dương có giá cao hơn xấp xỉ 1 triệu đồng.

iPhone 12 Pro Max

Với thị trường Việt Nam, mẫu iPhone 12 Pro Max luôn được săn đón khi liên tục cháy hàng ngay sau khi ra mắt. Nhưng cũng tương tự như 2 mẫu kia, các mẫu dung lượng cao như 256GB hay 512GB khó bán và được giảm giá mạnh.

iPhone 12 Pro Max bản 128 GB đang có giá 28.9 triệu đồng, giảm 1.3 triệu đồng so với hồi đầu tháng 4 và giảm 5 triệu đồng so với niêm yết ban đầu. Bản 256 GB giảm 6 triệu đồng so với niêm yết, về mức 31,99 triệu đồng. Trong khi đó, bản 512GB có mức giảm lớn nhất lên đến 6 triệu đồng khi chỉ còn khoảng 36 triệu đồng.

iPhone 12 tím

Vừa ra mắt và thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng nhờ màu sắc độc đáo, iPhone 12 tím vẫn giảm giá 2 triệu đồng. Theo đó, iPhone 12 màu tím, bản 64 GB, có giá 20,9 triệu đồng, bản 128 GB giá 22,9 triệu đồng - giảm 2 triệu đồng so với mức niêm yết. iPhone 12 mini màu tím, bản 64 GB, giảm 2,8 triệu đồng, xuống còn 17,2 triệu đồng, bản 128 GB có giá 19,9 triệu đồng.

iPhone 12 màu tím không chênh lệch về giá so với các màu còn lại, trong khi 12 mini màu này lại đắt hơn 800 nghìn đồng. Trước đó, khi vừa về Việt Nam các mẫu iPhone 12 tím có giá đắt hơn khoảng hai triệu đồng so với các màu khác.