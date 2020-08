Iphone hàng dựng không hẳn là hàng "dởm"?

Do điều kiện tài chính không cho phép, nhiều người lựa chọn mua iPhone cũ 99% (hay còn gọi là like new) để tiết kiệm chi phí.

Bình luận 0

Mua Iphone cũ sẽ giúp người dùng giảm chi phí rất nhiều, tất nhiên mua hàng cũ đi liền với việc rủi ro. Dù vậy nếu chẳng may, bạn mua phải Iphone hàng dựng thì chưa chắc đã phải thảm hoạ. Hàng dựng có 2 loại. Loại thứ nhất, máy đã bị thay thế linh kiện lô kém chất lượng, reset chip nhớ trên viên pin. Nói nôm na, đó là máy có vấn đề về phần cứng. Mua Iphone cũ cần có chỗ tin cậy. Loại thứ hai, Iphone hàng dựng không hẳn là hàng "dởm". Linh kiện bị thay thế thuộc loại không mấy quan trọng (linh kiện phụ), chẳng hạn như vỏ, mặt kính, camera, dây volume... Nếu phần mainboard vẫn còn zin, máy vẫn có thể hoạt động ổn định, tất nhiên là trong trường hợp người thực hiện tháo lắp máy có tay nghề tốt. Tuy nhiên, việc mua được một chiếc iPhone với linh kiện chính hãng từ đầu đến chân, chưa qua sửa chữa vẫn mang lại sự yên tâm nhiều hơn. Bởi như vừa đề cập ở trên, nếu kỹ thuật viên không có nhiều kinh nghiệm, quá trình tháo rời linh kiện cũ và lắp vào linh kiện mới sẽ ẩn chứa nhiều rủi ro về việc hỏng hóc có thể bộc phát sau này, dù ban đầu có thể vẫn dùng rất tốt. Hiện nay trên thị trường, Iphone đời sâu như 5, 6 thậm chí 7, 8 hay X đều có thể thay thế linh kiện. Như đã nói, điều quan trọng là người dùng tìm được chỗ mua tin cậy, được bảo hành về sự ổn định khi sử dụng. Trong khi đó, bạn cũng có thể cẩn thận kiểm tra xem Iphone cũ có bị thay linh kiện hay không và thay những gì. Trước tiên, bạn tải về và cài đặt phiên bản 3uTools mới nhất tại địa chỉ www.3u.com (tương thích hệ điều hành Windows). Kế đến, bạn mở phần mềm lên rồi kết nối iPhone với máy tính. Lưu ý là bạn cần dùng cáp chính hãng hoặc đạt chứng nhận MFi của Apple, bởi những sợi cáp kém chất lượng thường chỉ có thể sạc mà không có chức năng truyền dữ liệu. Sử dụng phầm mềm 3U để check máy. Trên giao diện chính của phần mềm, một vài thông tin cơ bản của iPhone sẽ hiện lên như: phiên bản iOS đang chạy, số IMEI, số serial, số lần sạc pin, độ chai pin… Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta chỉ tập trung vào mục View Verification Report. Tại mục này, những phần nào có chữ Normal là bình thường, ngược lại, những thành phần đã bị thay thế sẽ được ghi chú bằng chữ màu đỏ. Ví dụ, nếu iPhone đã được thay pin, 3uTools sẽ hiển thị thông tin cảnh báo "Battery may be changed" như hình bên dưới. Nếu số lượng linh kiện bị thay thế là quá nhiều, bạn nên cân nhắc kỹ. Nguyễn Thịnh Chia sẻ