Em út của ban nhạc T-ara Jiyeon và bạn trai là cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyum, đã chính thức kết hôn. Cặp đôi đã tổ chức lễ cưới riêng tư tại khách sạn Shilla ở Seoul trước đó vào 10/12.

Đúng như truyền thông dự đoán, hôn lễ quy tụ những tên tuổi đáng chú ý của làng giải trí. Trong số đó, có bạn thân của Jiyeon là IU (người cũng đã hát tại sự kiện này), Minho của SHINee, Donghae của Super Junior và thậm chí cả Jin của BTS. Đáng chú ý, sự kiện còn có sự góp mặt của các thành viên cùng nhóm T-ara là Eunjung, Qri và Hyomin.

Cả Eunjung và Hyomin sau đó đã lên Instagram của mình để chia sẻ những bức ảnh và clip từ lễ cưới. Eunjung đăng tải những bức ảnh cô và các thành viên khác đến thăm Jiyeon tại phòng cô dâu. Các thành viên có thể được nhìn thấy đang ngồi cạnh Jiyeon, người trông vẫn lộng lẫy trong bộ váy cưới toàn màu trắng.

IU tặng Jiyeon vòng ngọc trai giá trị "khủng" nhân ngày cưới

Cựu thành viên T-ara có mặt trong đám cưới của Jiyeon. (Ảnh: IT).

Jiyeon không thể kìm nén cảm xúc khi nhìn thấy những người bạn của mình! "Ngay khi cô ấy (Jiyeon) nhìn thấy khuôn mặt của chúng tôi, cô ấy đã rơm rớm nước mắt và bắt đầu khóc. Cô ấy rất dễ thương. Sau đó, Jiyeon mắng chúng tôi vì đã khiến cô không thể cầm được nước mắt vui sướng", nữ diễn viên "Vòng xoáy tình yêu" viết trong chú thích.

Nữ thần tượng cũng chúc mừng ngôi sao "Dream High" 2: "Không có nhiều người có thể trở thành nguồn sức mạnh cho người khác. Cô dâu nhỏ của chúng ta là nhân vật chính, thật đáng yêu. Tôi yêu bạn nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời nói được."

Việc hai thành viên còn lại của nhóm nhạc T-ara là So Yeon và Boram không tham dự hôn lễ của Ji Yeon đang gây chú ý. Nhiều khán giả cho rằng họ nảy sinh mâu thuẫn sau thời gian hoạt động chung nhóm. Ngày 12/12, công ty quản lý của So Yeon cho biết, nữ ca sĩ cùng chồng đang ở Jeju và công ty khó liên lạc với So Yeon nên chưa thể đưa ra câu trả lời.

Trước đó, Ji Yeon vừa chia sẻ lên tài khoản Instagram cá nhân tấm hình cô chụp cùng bạn thân IU trong hôn lễ. Kèm theo đó là hình ảnh món quà mà IU đã tặng Ji Yeon nhân ngày nữ thần tượng lên xe hoa.

Ji Yeon chia sẻ, IU là người đầu tiên có mặt trong đám cưới của cô. Ji Yeon đã khóc khi thấy bạn thân cười thật tươi và hát, nhảy chúc phúc cô trong hôn lễ.

IU tặng Jiyeon vòng ngọc trai giá trị "khủng" nhân ngày cưới. (Ảnh: IT).

Mỹ nhân nhóm T-ara cũng tiết lộ, cô rất bất ngờ trước món quà mà IU tặng mình - một chiếc vương miện ngọc trai, tượng trưng cho tháng sinh của Ji Yeon, tháng 6. Món quà đắt giá này khiến cho Jy Yeon không khỏi xúc động.

IU cũng gửi tới Ji Yeon lời nhắn: “Tặng cậu chiếc vương miện ngọc trai, loại đá tượng trưng cho tháng sinh của cậu. Mình nghĩ cậu sẽ coi nó như một món quà kỷ niệm để một thời gian dài sau này nhìn lại, chẳng còn gì ý nghĩa hơn khi nhớ rằng cậu đã xinh đẹp và quý giá nhường nào. Hãy luôn sống như một nữ hoàng”.