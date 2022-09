Mới đây, chia sẻ với Vogue, nữ diễn viên Jennifer Lawrence tiết lộ cô đã bị sảy thai hai lần trước khi sinh hạ được con trai đầu lòng hồi đầu năm 2022. Người chiến thắng giải Oscar cho biết, cô mang thai ở độ tuổi đầu 20 và "sảy thai một mình ở Montreal" trước khi có ý định phá thai. Lawrence mang thai lần thứ hai trong quá trình quay bộ phim hài "Don't Look Up" trên Netflix của Adam McKay và tiếp tục không giữ được đứa bé. Sau đó, cô phải trải qua một cuộc phẫu thuật để loại bỏ mô khỏi tử cung.

Lawrence tiết lộ, những lần sảy thai trong khi thảo luận về đạo luật cấm phá thai tại một số bang ở Mỹ. Nữ diễn viên bày tỏ sự phẫn nộ trước thực tế là các cô gái trẻ trên khắp nước Mỹ hiện phải đối mặt với rất ít các lựa chọn.

Jennifer Lawrence xuất hiện trên trang bìa Vogue. (Ảnh: Vogue).

Lawrence nói: "Tôi nhớ mình nghĩ hàng triệu lần về điều đó khi tôi đang mang thai. Nghĩ về những điều đang xảy ra với cơ thể mình. Và tôi đã có một thai kỳ tuyệt vời. Tôi đã có một thai kỳ rất may mắn. Nhưng mỗi giây trong cuộc đời tôi đều khác. Nhưng có một điều cần phải lưu ý: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi mang thai ngoài ý muốn?".

Jennifer Lawrence đau đớn tiết lộ từng sảy thai hai lần

Jennifer Lawrence nói: "Tôi đã cố gắng vượt qua nó và tôi thực sự không thể. Tôi không thể. Tôi xin lỗi, tôi cố cởi mở nhưng tôi không thể hòa hợp với những người không làm chính trị nữa. Bạn sống ở Mỹ. Bạn phải là chính trị. Nó quá thảm khốc. Chính trị đang giết chết mọi người".

Lawrence nói thêm về quan điểm khác biệt với chính trị giữa cô và gia đình của mình: "Tôi không muốn chê bai gia đình mình. Nhưng làm thế nào bạn có thể nuôi dạy một đứa con gái từ khi mới sinh ra và tin rằng nó không xứng đáng được bình đẳng?".

Jennifer Lawrence chia sẻ cô từng sảy thai hai lần. (Ảnh: Vogue).

Bất bình đẳng là điều mà Lawrence phải đối mặt ở Hollywood, nơi cô thường được trả lương thấp hơn các bạn diễn nam. Trong một bản báo cáo rò rỉ trên mạng tiết lộ rằng, cô kiếm được ít hơn nhiều so với các đồng nghiệp nam của mình trong "American Hustle". Trong khi đó, thông tin tiết lộ vào năm 2021 rằng, cô kiếm được ít hơn 5 triệu USD so với Leonardo DiCaprio trong "Don't Look Up".

Lawrence nói với Vogue rằng, tất cả các diễn viên thường được trả quá cao nhưng điều đó không làm cho việc chênh lệch lương ít gây khó chịu hơn. "Tôi làm được bao nhiêu không quan trọng. Tôi vẫn sẽ không được trả nhiều như anh chàng đó, vì tôi là phụ nữ?", cô nói thêm.

Người chiến thắng giải Oscar sẽ đến Liên hoan phim Quốc tế Toronto trong tháng này để công chiếu bộ phim truyền hình mới của cô là "Causeway", khởi chiếu vào ngày 4/11.

Jennifer Lawrence (sinh năm 1990) được biết đến qua series phim "X-men", "The Hunger Games". Năm 2013, cô đoạt giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với phim "Silver Linings Playbook". Cô tái xuất màn ảnh trong bom tấn "Don't Look Up" sau gần hai năm nghỉ ngơi, chăm lo gia đình.