Mới đây, Jennifer Lawrence đã gây tranh cãi khi khẳng định trên Variety rằng: "Tôi là phụ nữ đầu tiên đóng chính phim hành động". Đa số người yêu phim không đồng tình, chỉ trích nữ diễn viên nói sai sự thật. Mới đây, Lawrence đã lên tiếng giải thích.

"Tôi thừa nhận mình đã phạm sai lầm. Không, chắc chắn tôi không định nói điều đó. Thực sự, tôi biết mình không phải diễn viên nữ duy nhất từng đóng phim hành động", cô nói trên Hollywood Reporter.

Cô giải thích rằng, bản thân cảm thấy rất tự hào khi được ê-kíp "The Hunger Games" chọn lựa vào vai nữ chính. Loạt phim này được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên, khởi đầu làn sóng nữ chính trong các tiểu thuyết giả tưởng.

Jennifer Lawrence xin lỗi vì phát ngôn quá lố

Jennifer Lawrence thành công với vai chính trong "The Hunger Games". (Ảnh: SR).

"Tôi chỉ muốn bày tỏ cảm giác đó với Viola Davis (người trò chuyện với Jennifer) để thổi bay những định kiến cũ kỹ, những lời bàn tán mà mọi người từng nghe về diễn viên nữ", cô nói thêm. Nhấn mạnh tầm quan trọng của vai diễn Katniss Everdeen trong "The Hunger Game", Lawrence cho biết thêm, cô cực kỳ hạnh phúc khi thưởng thức những bộ phim thổi bay định kiến lỗi thời và chứng minh rằng việc ngăn cản một số đối tượng khán giả nhất định xem phim chỉ là lời nói dối.

Sau phát ngôn của nữ diễn viên, nhiều người dẫn chứng rằng, trước khi Lawrence đóng

"The Hunger Games", Hollywood đã có những đả nữ xuất sắc như Sigourney Weaver trong "Alien", Angelina Jolie ở "Salt" và "Tomb Raider" hay Uma Thurman trong "Kill Bill".

Mặc dù không phải là người đầu tiên nhưng Sigourney Weaver có lẽ là người mà hầu hết mọi người nghĩ đến khi nghĩ về một đả nữ. Trong "Alien" năm 1979, Weaver đóng vai Ripley, ban đầu được chọn là một nhân vật nam. Vì vai diễn dành cho nam giới nên nhiều đặc điểm khuôn mẫu của nữ giới đã bị loại bỏ. Đầu những năm 2000 là thập kỷ đột phá của thể loại hành động. Đây là thời điểm phim hành động xuất hiện nhiều đả nữ hơn. Angelina Jolie chiếm ưu thế khi trở thành người phụ nữ đầu tiên đóng nhiều phim hành động thành công.

Mãi tới ngoài năm 2010, Katniss Everdeen của "The Hunger Games" mới có thể được coi là người tiên phong của thể loại hành động nữ. Trong vài năm trước khi phát hành "The Hunger Games", nữ chính trong phim hành động dường như bị gạt sang một bên. Điều này chủ yếu là do các siêu anh hùng của Marvel. Dàn diễn viên ấn tượng của cả "The Avengers" và "Guardians of the Galaxy" cũng chỉ có một nữ chính trong một nhóm toàn nam.