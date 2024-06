Trong một diễn biến bất ngờ nhưng không hề gây sốc, Jennifer Lopez đã chính thức thông báo hủy bỏ tour diễn "This Is Me… Now" vào ngày 1/6. Tour diễn được công bố vào tháng Hai, ban đầu được kỳ vọng là một sự kiện lớn trong năm nay. Tuy nhiên, những trở ngại không mong muốn đã biến nó thành một thất bại đáng tiếc, phản ánh nhiều khía cạnh về làng nhạc hiện đại và sự đối xử bất công đối với các nữ nghệ sĩ.

Tour diễn "This Is Me… Now" là một phần của dự án bao gồm album, tour diễn và hai bộ phim, tất cả đều tập trung vào việc tôn vinh bản thân nữ ca sĩ Jennifer Lopez và mối tình của cô với diễn viên Ben Affleck. Mặc dù các bộ phim đạt được mức thành công nhất định, nhưng album lại không được đón nhận nồng nhiệt và ngay từ đầu đã có thông tin rằng, vé tour bán rất chậm, thậm chí "ế ẩm".

Jennifer Lopez huỷ tour: Sự bất công dành cho phụ nữ trong làng nhạc

Tour diễn của Jennifer Lopez được công bố vào tháng Hai, ban đầu được kỳ vọng là một sự kiện lớn trong năm nay. Tuy nhiên, cuối cùng nó chỉ là một nỗi thất vọng. Ảnh: Variety.

Biểu đồ chỗ ngồi của trang bán vé nổi tiếng Ticketmaster đã chứng minh tình trạng ảm đạm của việc bán vé, nhưng Jennifer Lopez vẫn kiên trì tiếp tục. Khi các báo cáo tiêu cực tiếp tục xuất hiện, cô đã thay đổi hướng đi của tour diễn, tập trung nhiều hơn vào các bản "hit" trong sự nghiệp của mình thay vì các bài hát mới từ album. Tuy vé bán chạy ở một số thị trường lớn như New York và Los Angeles, nhưng tình hình chung ở hầu hết các thị trường khác lại rất tệ.

Cuối cùng, cô buộc phải thông báo hủy tour diễn đã được đưa ra. Lý do chính thức được đưa ra là để Lopez có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè. Variety nhận định, đây chỉ là lý do chống chế, thực tế mà nữ ca sĩ đang phải đối mặt là vé không thể bán được và mối tình của cô cùng Ben Affleck đang trong tình trạng rất xấu.

Những nguồn tin gần gũi với Lopez nhanh chóng khẳng định rằng, tour diễn rất thành công ở những thị trường lớn, trong khi tránh đề cập đến việc tour diễn thất bại thảm hại ở hầu hết các thị trường khác. Đây là một nỗ lực để giảm bớt sự chỉ trích từ công chúng và báo chí.

Việc Jennifer Lopez hủy tour diễn không chỉ là một thất bại cá nhân mà còn phản ánh một vấn đề lớn hơn trong làng nhạc hiện đại: sự ghen ghét và độc tôn. Trong khi các nghệ sĩ nam như bộ đôi nhạc rock The Black Keys cũng gặp khó khăn và phải hủy tour diễn của họ thì sự chú ý và chỉ trích của dư luận hướng về Lopez lại có phần nghiêm trọng hơn.

Ở tuổi 54, nữ ca sĩ đang ở một thời điểm khó khăn trong sự nghiệp ngôi sao pop. Trong lịch sử, chỉ có những ngôi sao định hình phong cách của cả một thế hệ với bộ sưu tập "hit" khổng lồ, như Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder và Billy Joel mới có thể diễn tour đấu trường cho đến tuổi nghỉ hưu.

Dễ dàng để thấy rằng, trong danh sách đó thiếu bóng phụ nữ. Hầu hết, các nghệ sĩ nữ có tour diễn hàng đầu như Taylor Swift, Beyonce, Lady Gaga, Pink đều dưới 45 tuổi. Người duy nhất khác biệt là Madonna, ở tuổi 65 đã biểu diễn trước một số khán giả tầm trung trong tour diễn "Celebration" vừa kết thúc. Tuy nhiên, rõ ràng, Madonna đã phải hy sinh rất nhiều hình ảnh cá nhân để khẳng định mình.

Là một nữ nghệ sĩ nổi tiếng, Lopez phải đối mặt với sự ghen ghét không chỉ từ nam giới mà còn từ chính phụ nữ. Sự ghen tỵ và căm ghét trực tuyến xoay quanh sự thất bại của cô là vô cùng lớn, phản ánh sự soi xét của xã hội đối với những phụ nữ mạnh mẽ và thành công.