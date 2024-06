IU quá tự tin khi từ chối 2 vai đắt giá ở “Nữ hoàng nước mắt” và “The 8 show”?

IU trong phim "Ông chú của tôi". Ảnh: Nhà sản xuất

Những ngày qua, bộ phim "The 8 Show" tạo nên cơn sốt toàn cầu khi khai thác trò chơi sinh tồn khắc nghiệt của 8 người chơi.

Trong đó, người chơi ở tầng 8 do Chun Woo Hee là một cô gái sang chảnh, kiêu kỳ nhưng cũng lập dị và ích kỷ. Chun Woo Hee nhận nhiều lời khen khi thể hiện những biểu cảm điên cuồng, phong cách thời trang táo bạo, lối diễn đa diện.

Đáng nói, vai 8F ban đầu được giao cho IU. Tuy nhiên sau đó, nữ ca sĩ đã từ chối vai diễn và Chun Woo Hee được chọn để đảm nhận thay.

Trước "The 8 Show", IU cũng từng từ chối đóng phim “Nữ hoàng nước mắt”. Vai diễn này sau đó thuộc về Kim Ji Won và trở thành tác phẩm hài lãng mạn đình đám nửa đầu năm 2024.

Nhiều khán giả khó hiểu khi IU bỏ lỡ 2 vai diễn đặc sắc trên màn ảnh, bởi "The 8 Show" được đầu tư lớn và quy tụ dàn sao thực lực, còn "Nữ hoàng nước mắt" có bảo chứng rating là Kim Soo Hyun cùng kịch bản dễ tiếp cận công chúng.

Thay vào đó, IU chọn góp mặt trong “When Life Gives You Tangerines”, đóng cặp cùng Park Bo Gum. Tác phẩm chữa lành được kì vọng trở thành làn gió mới trong sự nghiệp diễn xuất của giọng ca 9X.

IU từ chối vai Hong Hae In trong “Nữ hoàng nước mắt“, Kim Ji Won là người được chọn. Ảnh: Instagram

Có thể thấy, điểm chung ở vai 8F (The 8 Show) và Hong Hae In (Nữ hoàng nước mắt) là cả hai nhân vật này đều có lối sống xa hoa, trưng trổ ngoại hình, tính cách có phần độc đoán và thẳng thắn.

Dạng vai nữ cường, sống sang chảnh, trưng diện đồ đẹp đã từng được IU thể hiện thành công trong "Hotel del Luna", vai bà chủ khách sạn Jang Mal Won.

Nếu Hong Hae In thay 166 bộ đồ suốt 16 tập "Nữ hoàng nước mắt", thì Jang Mal Won của IU cũng từng gây sốt vì dát toàn đồ hiệu đắt đỏ, thay đổi trang phục qua từng tập.

Chưa kể, IU đã từng đóng cặp với Kim Soo Hyun 3 lần.

So về tính cách, 8F cũng có nhiều điểm tương đồng với vai Lee Ji An của IU trong "Ông chú của tôi". Cả hai nhân vật được xây dựng có những phẩm chất "phản diện nhưng không thể ghét", bởi ngoại hình xinh xắn, giọng nói ngọt ngào đối lập với tâm hồn gai góc, tàn nhẫn.

Lựa chọn của IU là một bộ phim chữa lành, đóng cặp cùng Park Bo Gum. Phim truyền hình gần nhất IU góp mặt là "Dream" năm 2023. Cô nên duyên với Park Seo Joon trên màn ảnh nhưng không đạt thành tích tốt như kì vọng.

IU bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khá sớm. Năm 2011, nữ diễn viên có vai diễn đầu tay ở phim truyền hình "Dream High".

Cô nhận ít phim, nhưng từ "You Are the Best, Bel Ami" hay "Producer" đến "Người tình ánh trăng", diễn xuất của IU luôn gây tranh cãi. Cô bị chê biểu cảm nghèo nàn, diễn đơ cứng.

Đến "Ông chú của tôi", ngôi sao 9X thoát khỏi hình tượng thiếu nữ ngây ngô, trong sáng để thể hiện một nhân vật bất hạnh, có nhiều uẩn ức.

Sau đó, IU diễn xuất chắc tay hơn, khẳng định khả năng qua "Persona", "Hotel del Luna", "Broker"... Cô được coi là một nghệ sĩ đa tài, thành công ở nhiều lĩnh vực và quyền lực bậc nhất showbiz Hàn Quốc.