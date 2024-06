Cặp đôi nổi tiếng của Hollywood Jennifer Lopez và Ben Affleck gần đây đang phải đối mặt với những tin đồn về cuộc khủng hoảng hôn nhân. Những tin đồn này càng trở nên có tính xác thực hơn khi Jennifer Lopez đột ngột thông báo hủy bỏ chuyến lưu diễn thế giới "This Is Me... Now The Tour", dự kiến bắt đầu vào tháng 6 năm nay.

Trước đó, Jennifer Lopez ban đầu dự định tổ chức hơn 30 buổi diễn trong chuyến lưu diễn thế giới của mình. Tuy nhiên, ban tổ chức LiveNation đã bất ngờ thông báo hủy bỏ các buổi diễn này. Theo một số nguồn tin, doanh số bán vé của các buổi diễn không đạt kỳ vọng, khiến ban tổ chức phải đưa ra quyết định khó khăn này nhằm tránh thiệt hại tài chính.



Jennifer Lopez và Ben Affleck chính thức ly hôn?

Hollywood xôn xao trước thông tin Jennifer Lopez và Ben Affleck đang ở giai đoạn cuối cùng của hôn nhân. Ảnh: Variety.

Ngoài lý do doanh số bán vé không như mong đợi, còn có tin đồn rằng Jennifer Lopez đã hủy bỏ chuyến lưu diễn để tập trung cứu vãn cuộc hôn nhân đang trắc trở với Ben Affleck. Cuộc hôn nhân của họ được cho là đã bắt đầu gặp vấn đề từ vài tháng trước. Trong thời gian chuẩn bị cho chuyến lưu diễn, Jennifer Lopez đã quá tập trung vào công việc và không có đủ thời gian dành cho Ben Affleck, dẫn đến sự căng thẳng trong mối quan hệ của cả hai.



Đầu tháng 6, tin đồn về việc Jennifer Lopez và Ben Affleck chia tay càng được củng cố khi căn biệt thự tân hôn của họ ở Beverly Hills xuất hiện trở lại trên thị trường bất động sản. Hình ảnh mới nhất của căn biệt thự đã được đăng tải trên trang Zillow.com, mặc dù tình trạng vẫn được ghi là "đã bán".

Cặp đôi Bennifer đã mua căn biệt thự này bằng tiền mặt vào tháng 5/2023 sau 2 năm tìm kiếm. Biệt thự rộng gần 3000m2, có 17 phòng ngủ, tọa lạc trên khu đất rộng hơn 2,4 ha với đầy đủ tiện nghi như nhà phụ, nhà cho người giúp việc, sân bóng rổ, bóng ném, phòng tập thể dục, võ đài quyền anh, quầy bar và hồ bơi. Giá trị của căn biệt thự được cho là hơn 60,8 triệu USD.

Những dấu hiệu của cuộc khủng hoảng hôn nhân xuất hiện rõ ràng hơn khi Jennifer Lopez không xuất hiện cùng Ben Affleck trong các sự kiện gần đây. Trong buổi quảng bá cho bộ phim mới "Johnson" và tại Met Gala, cô đều xuất hiện một mình, khác hẳn với hình ảnh cặp đôi luôn sát cánh bên nhau kể từ khi kết hôn.



Đầu tháng 6, tin đồn về việc Jennifer Lopez và Ben Affleck chia tay càng được củng cố khi căn biệt thự tân hôn của họ ở Beverly Hills xuất hiện trở lại trên thị trường bất động sản. Ảnh: Mega.

Jennifer Lopez đã đăng tải một thông điệp trên trang web cá nhân, bày tỏ nỗi đau khổ khi phải hủy bỏ chuyến lưu diễn: "Tôi vô cùng đau lòng và rất buồn vì đã làm các bạn thất vọng và tôi sẽ không làm điều này nếu không cảm thấy nó cần thiết. Tôi hứa sẽ bù đắp cho các bạn và chúng ta sẽ lại bên nhau, hãy tin tôi và tôi yêu các bạn rất nhiều".



Dù có nhiều tin đồn về cuộc khủng hoảng hôn nhân, nhưng cặp đôi này gần đây đã bị paparazzi chụp ảnh đeo nhẫn cưới và xuất hiện cùng nhau tại buổi lễ tốt nghiệp của con gái Ben Affleck, cho thấy họ vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ.

Trong khi nhiều người tin rằng quyết định hủy bỏ chuyến lưu diễn là để Jennifer Lopez có thể dành thời gian 100% cho gia đình và cứu vãn cuộc hôn nhân thì một số cư dân mạng lại cho rằng, lý do thực sự là doanh số vé kém. Họ cho rằng, đội ngũ PR của Jennifer Lopez đã thổi phồng tin đồn ly hôn để chuyển hướng sự chú ý khỏi việc vé không bán được.



Dù lý do thực sự là gì thì việc Jennifer Lopez hủy bỏ chuyến lưu diễn và những tin đồn về cuộc hôn nhân của cô với Ben Affleck đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Chỉ thời gian mới có thể trả lời cho câu hỏi, liệu cặp đôi nổi tiếng này có thể vượt qua khủng hoảng và tìm lại hạnh phúc hay không?