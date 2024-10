"Joker: Folie à Deux" có nguy cơ lỗ nặng

Sau hai tuần công chiếu, bộ phim chỉ thu về 51,5 triệu USD tại thị trường nội địa và 165 triệu USD trên toàn cầu. So với phần đầu tiên, "Joker" đã đạt doanh thu vượt trội với 96,2 triệu USD tại Mỹ và 248,4 triệu USD toàn cầu chỉ trong ba ngày ra mắt. Dự đoán tổng doanh thu của "Folie à Deux" chỉ dừng ở mức 65 triệu USD tại Mỹ và khoảng 210 - 215 triệu USD toàn cầu sau khi rời rạp.

Bộ phim "Joker 2" đã tiêu tốn khoảng 200 triệu USD cho quá trình sản xuất và thêm 100 triệu USD cho tiếp thị và phân phối. Để hòa vốn, bộ phim cần ít nhất 450 triệu USD từ doanh thu phòng vé, nhưng với tốc độ hiện tại, bộ phim khó có khả năng đạt được mục tiêu này. Theo Warner Bros., "Joker: Folie à Deux" cần đạt 375 triệu USD để có thể hòa vốn, nhưng với sự đón nhận tiêu cực từ cả khán giả lẫn giới phê bình, bộ phim đứng trước nguy cơ thua lỗ từ 150 triệu đến 200 triệu USD trong giai đoạn chiếu rạp. Một số nguồn tin cho rằng mức lỗ có thể lên tới hơn 200 triệu USD, trong khi những ước tính lạc quan hơn chỉ ra con số lỗ sẽ dừng ở mức 125 triệu USD.

"Joker: Folie à Deux" - phần tiếp theo của bộ phim nổi tiếng "Joker" ra mắt năm 2019, đã không đạt được thành công như mong đợi tại phòng vé. Ảnh: WB.

Warner Bros. đã bác bỏ những ước tính tiêu cực này, nhấn mạnh rằng bộ phim vẫn đang được chiếu và có khả năng thu lại một phần vốn từ các nền tảng giải trí gia đình sau khi kết thúc tại rạp. Tuy nhiên, so với phần đầu tiên, khi "Joker" đã thu về 335 triệu USD tại Bắc Mỹ và 1,078 tỷ USD toàn cầu thì sự sụt giảm doanh thu của "Folie à Deux" là một cú sốc lớn. Phần đầu của "Joker" là một trong những bộ phim chuyển thể truyện tranh thành công nhất mọi thời đại với ngân sách chỉ 65 triệu USD.

Nguyên nhân dẫn đến thất bại của "Joker: Folie à Deux"

Việc Warner Bros. quyết định sản xuất phần tiếp theo "Joker: Folie à Deux" không có gì ngạc nhiên sau khi phần đầu tiên đã giành được hai giải Oscar và trở thành một "cú hích" phòng vé. Tuy nhiên, chi phí sản xuất của phần tiếp theo tăng cao đã làm cho bộ phim khó có thể đạt được lợi nhuận, đặc biệt trong bối cảnh phòng vé hiện tại. Đạo diễn Todd Phillips và nam chính Joaquin Phoenix đều nhận 20 triệu USD tiền thù lao, trong khi Lady Gaga, đảm nhận vai Harleen Quinzel, nhận 12 triệu USD.

Các nhà phân tích cho rằng, phần tiếp theo này đã không còn giữ được sự cuốn hút như phần đầu tiên. Nếu "Joker" mang màu sắc đen tối và chịu ảnh hưởng từ các tác phẩm của Martin Scorsese như "Taxi Driver" hay "The King of Comedy" thì "Folie à Deux" lại đi theo hướng nhạc kịch giả tưởng với những màn ca hát và vũ đạo. Sự thay đổi phong cách này khiến bộ phim xa lạ với nhiều khán giả hâm mộ dòng phim siêu anh hùng DC.

Bên cạnh đó, nội dung mới của "Folie à Deux", xoay quanh Arthur Fleck trong thời gian chờ xét xử vì tội giết người, không thu hút được khán giả như câu chuyện về hành trình biến đổi tâm lý của Joker trong phần đầu. Sự thất bại của "Joker: Folie à Deux" còn phản ánh một xu hướng chung trong dòng phim siêu anh hùng hiện nay, khi các tác phẩm tiếp nối như "Aquaman and the Lost Kingdom" và "The Marvels" đều gặp khó khăn tương tự tại phòng vé. Những bộ phim này cho thấy khán giả không còn đến rạp chỉ vì có tên Marvel hay DC trong tiêu đề.

Một giám đốc giấu tên từ hãng phim đối thủ chia sẻ: "Trước đây, các phim siêu anh hùng luôn đảm bảo được một mức doanh thu nhất định trong tuần đầu ra mắt, nhưng giờ đây điều đó không còn nữa. Khán giả không còn chấp nhận những bộ phim chỉ ở mức "chấp nhận được". Điều này cho thấy rằng việc chỉ dựa vào thương hiệu siêu anh hùng để kéo khán giả đến rạp đã không còn là chiến lược hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi sự đòi hỏi về chất lượng nội dung đang ngày càng cao.