Mới đây, theo Variety, bộ phim "Joker 2" đã hé lộ những thông tin đầu tiên. Theo đó, phần 2 của loạt phim có tên "Joker: Folie à Deu" sẽ được phát triển từ một vở nhạc kịch theo phong cách jukebox. Được biết, nó sẽ là bản kết hợp của 15 bài hát nổi tiếng được phối lại với các phong cách khác nhau.

Một trong số đó được cho là "That's Entertainment" từ vở nhạc kịch năm 1953 "The Band Wagon". Tuy nhiên, khả năng một số ca khúc gốc vẫn sẽ được sáng tác để đưa vào bộ phim. Chi tiết về việc nhạc sĩ và ca sĩ nào hát vẫn chưa được công bố. Theo CNBC, Hildur Guðnadóttir, nhà soạn nhạc đoạt giải Oscar của bộ phim "Joker" đầu tiên, được cho là sẽ "truyền cảm hứng đặc biệt, với âm nhạc mang giai điệu ám ảnh của mình" vào từng bài hát.

Gã hề trong "Joker 2" sẽ tiếp tục "công phá" Oscar?

"Joker" xoay quanh nhân vật phản diện nổi tiếng của DC Comics (Ảnh: New York Post).

Các vở nhạc kịch phong cách jukebox sau khi được đưa vào các bộ phim, thường đạt được thành công tại phòng vé. Ví dụ như "Mamma Mia!" và "Moulin Rouge!" với 8 đề cử Oscar. "Joker 2" được kỳ vọng sẽ phá vỡ khuôn mẫu của những vở nhạc kịch truyền thống.



Chi tiết cụ thể về cốt truyện của "Joker: Folie à Deux" chưa được xác nhận chính thức, nhưng theo các nguồn tin, bộ phim sẽ diễn ra trong bối cảnh xung quanh nhà ngục Arkham Asylum, nơi giam giữ Joker và hàng loạt tội phạm khác của thành phố Gotham. Bên cạnh hai diễn viên chính là Joaquin Phoenix và Lady Gaga, dàn diễn viên còn có Zazie Beetz (đề cử Emmy cho "Atlanta"), cũng như Catherine Keener (đề cử Oscar cho "Being John Malkovich") và Brendan Gleeson (đề cử Oscar cho "The Banshees of Inisherin").

Variety đưa tin, ngân sách cho "Joker: Folie à Deux" lên tới 200 triệu đô la, tăng đáng kể so với phần đầu, vốn chỉ vỏn vẹn 60 triệu đô la. Phần tiếp theo là một trong những bộ phim được mong đợi nhất của Warner Bros trong năm nay, sau thành công của "Dune: Part Two" từ đạo diễn Denis Villenueve.

Bộ phim "Joker" đầu tiên, giành giải Golden Lion tại Liên hoan Phim Quốc tế Venice, thu về hơn 1 tỷ đô la trên toàn thế giới và sở hữu 11 đề cử Oscar. Bộ phim có thể sẽ tổ chức ra mắt tại Liên hoan Phim Venice năm nay.

"Joker" là câu chuyện xoay quanh nhân vật phản diện nổi tiếng của DC Comics, trong đó, tài tử Joaquin Phoenix thủ vai Arthur Fleck (tên thật của Joker). Phim tập trung vào cuộc sống của Arthur Fleck - một diễn viên hài đang mệt mỏi và dần trở thành Joker nguy hiểm. Diễn xuất của Joaquin Phoenix trong phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi, đa chiều và cuốn hút đáng nể.

Đạo diễn người Mỹ Todd Phillips đã tạo ra một tác phẩm điện ảnh thành công với "Joker". Phim diễn ra vào năm 1981, theo dõi cuộc hành trình của Arthur Fleck, một diễn viên hài thất bại đấu tranh với cuộc sống. Dưới áp lực của những gánh nặng và bi kịch cá nhân, anh ta dần mất trí và quyết định "trả thù đời".

Từ một người thất bại, vô danh, Arthur Fleck trở thành Joker - một tội phạm nguy hiểm, tạo ra sự hỗn loạn và bất ổn trong thành phố Gotham, nơi đang chịu đựng nhiều vấn đề như thất nghiệp, nghèo đói và tội phạm.

Mặc dù dựa trên một nhân vật từ truyện tranh, nhưng"Joker" không phải là câu chuyện dựa trên bất kỳ truyện tranh cụ thể nào. Phim đã gây ra tranh cãi từ khi ra mắt, với các ý kiến trái chiều từ giới phê bình, truyền thông và công chúng.

Nội dung của phim sâu sắc, tăm tối, tập trung vào các vấn đề tâm thần và bạo lực, gây ra những lo ngại và chỉ trích. Một số người lo lắng rằng, việc phim nói về một nhân vật phản diện điên loạn có thể kích động và tăng cường bạo lực trong thực tế.

"Joker" là một tác phẩm nghệ thuật đầy ý nghĩa, với sự thấm thía và nhân văn. Phim không chỉ làm cho khán giả cảm thấy hồi hộp và thích thú, mà còn giúp họ hiểu và đồng cảm với Arthur Fleck, một con người đầy đáng sợ và đáng thương trước khi trở thành Joker.



Tạo hình của Lady Gaga trong vai Harley Quinn (Ảnh: New York Post).

Phoenix đã giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Oscar cho vai diễn Joker của mình. Trong phần 2, Lady Gaga, người đã giành 13 giải Grammy đã có một sự chuyển đổi thành công vào Hollywood, rõ ràng trong chiến thắng Oscar của cô khi cộng tác viết bài hát gốc "Shallow" (cùng với Mark Ronson, Andrew Wyatt và Anthony Rossomando) cho bản làm lại "A Star is Born" của Bradley Cooper được khen ngợi mạnh mẽ năm 2018. Gaga cũng được đề cử cho nữ diễn viên xuất sắc nhất trong năm đó, làm cho cô trở thành một trong bốn người duy nhất trong lịch sử nhận được đề cử diễn xuất và sáng tác bài hát đồng thời.

Nữ ca sĩ, diễn viên Lady Gaga được trả thù lao đến 12 triệu USD cho vai chính trong phim. Bên cạnh mức thù lao của Lady Gaga, bạn diễn của cô là tài tử Joaquin Phoenix - nam chính đóng Joker, được trả thù lao 20 triệu USD. Ca sĩ Lady Gaga sẽ vào vai Harley Quinn, bạn gái của Joker.