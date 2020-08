Kaity Nguyễn và Lê Khanh hóa chị em tương tàn vì mỹ nam trong first look "Gái già lắm chiêu V"

Sau khi gây ấn tượng mạnh qua bộ teaser poster đậm chất thời trang, vương giả, mới đây, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân & Nam Cito vừa tiếp tục trình làng clip first look của dự án "Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả".



NSND Lê Khanh và Kaity Nguyễn trong first look.

First look của "Gái già lắm chiêu V" hé lộ cuộc sống vạn người mê của các nhân vật đầu tiên: Hai chị em Lý Gia sắc sảo, mặn mà: Lý Linh (Kaity Nguyễn) và Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh). Ngoài ra, chàng trai cưỡi ngựa bên cạnh Lý Linh cũng là một ẩn số cùng cái tên khá gợi liên tưởng: Jonathan Vĩnh Thụy. NSND Hồng Vân dù đã được lộ diện trên teaser poster nhưng vẫn "bặt vô âm tín" trong first look, cô sẽ vào vai cô em Lý Lệ Hồng vô cùng lắm chiêu và quái đản.

Câu chuyện sặc mùi "drama gia đấu" về mưu mô bí mật của ba chị em nhà họ Lý với tham vọng phượng hoàng sẽ được trình chiếu vào dịp Tết Tân Sửu 2021.

Được xác nhận là phim điện ảnh chiếu Tết năm sau và chưa chính thức bấm máy, tuy nhiên, không để tất cả chờ lâu, nhà sản xuất đã “chơi lớn” khi thực hiện đoạn phim ngắn kéo dài hơn 2 phút để giới thiệu rõ hơn bối cảnh, tính cách nhân vật, cũng như hé lộ một phần nội dung đủ để gây tò mò, trông đợi cho khán giả. Đây cũng là cách làm phim “vô tiền khoáng hậu” trong điện ảnh giống như việc tung ra phần 5 trước phần 4 của loạt phim điện ảnh ăn khách này.

Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, tác phẩm xoay quanh câu chuyện về 3 chị em họ Lý nổi tiếng giàu sang, quyền lực trong giới kinh doanh, buôn bán đồ cổ. Đó là Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh), Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân) và Lý Linh (Kaity Nguyễn). Một ngày nọ, tại đêm đấu giá phiên xuân ở Bạch Trà Viên, món báu vật trị giá 30 triệu USD do Lý Gia gìn giữ bỗng dưng bị đánh cắp. Từ đây, mọi bí mật thầm kín, thậm chí rúng động của mỗi chị em họ sẽ lần lượt được phơi bày ra ánh sáng.

“Cấm cung cũng như một ván cờ, nơi nhà vua với quyền lực tối thượng, và hoàng hậu với sức mạnh vô song". Clip first look mở đầu bằng chất giọng thâm trầm nhưng đầy uy quyền của cô chị cả Lý Lệ Hà giữa khung cảnh Tử Cấm Thành - Huế uy nghi, cổ kính. Tiếp đấy, Lý Linh (Kaity Nguyễn) và Jonathan Vĩnh Thụy (Khương Lê), một thanh niên “đẹp mã” vừa cười đùa vui vẻ, vừa cưỡi ngựa tiến vào Cấm Thành nguy nga.

Đặc biệt, phân cảnh Lý Lệ Hà mở chiếc rương báu chứa cổ vật quý, một con phượng hoàng (họa tiết từ văn hóa cung đình Huế) bay ra, tỏa ánh hào quang rực rỡ khắp phòng chính là tình tiết mang tính biểu tượng, cài cắm thông điệp của bộ phim: “Chỉ con phượng hoàng bản lĩnh nhất mới có khả năng tái sinh từ đống tro tàn. Trong cuộc đời này, tình yêu là thứ dễ từ bỏ nhất. Quyền lực thì không!”.



Đặc biệt, first look "Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả" còn chiêu đãi khán giả bằng màn khiêu vũ độc đáo, đậm chất điện ảnh giữa Lý Lệ Hà, Jonathan và Lý Linh giữa hàng trăm món cổ vật triều Nguyễn giá trị, được quay tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Mặc dù chẳng cần bất cứ lời thoại nào, dàn diễn viên vẫn lột tả trọn vẹn sự căng thẳng, kịch tính, phức tạp xung quanh mối quan hệ tay ba đó thông qua ánh mắt lẫn ngôn ngữ hình thể, đồng thời kích thích trí tò mò, suy đoán cho người xem.



Hóa thân thành nàng em út nhà họ Lý, Kaity Nguyễn đã thuyết phục đông đảo người hâm mộ khi đảm nhận vai cô gái trưởng thành, sắc sảo và đầy tham vọng, đối trọng với nghệ sĩ gạo cội Lê Khanh tại dự án này bằng lối diễn xuất bản năng nhưng tinh tế.

Xuyên suốt 2 phút 30 giây, first look đã tập trung khai thác câu chuyện “gia đấu”, huyết nhục tương tàn, cụ thể là màn đối đầu giữa tiểu thư tham vọng Lý Linh và người chị mưu mô, độc đoán Lý Lệ Hà. Theo suy đoán, cuộc tranh đấu lần này nhiều khả năng xoay quanh báu vật được cất giữ cẩn thận trong rương kín, đồng thời liên quan đến linh thú phượng hoàng kể trên.



Hơn nữa, trước lúc kết thúc, first look "Gái già lắm chiêu V" tiếp tục gây bất ngờ khi “nhá hàng” ca khúc nhạc phim được trình bày bởi nữ ca - nhạc sĩ Bùi Lan Hương. Chất giọng quyến rũ, đầy ma mị của cô càng khiến khán giả ngóng chờ dự án, cũng như khâm phục sự chuyên nghiệp ở nhà sản xuất. Bởi lẽ, phim còn chưa bấm máy mà đã có bài hát chủ đề.



"Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả" do MAR6 Pictures sản xuất, Lotte Entertainment phát hành, dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán 2021.