Kẻ dụ thiếu nữ đi xe ôm rồi chở vào bãi đất trống hiếp dâm có thể bị xử lý thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ T.M.H (SN 1962, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi hiếp dâm.



H. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, từ 16h đến 21h ngày 5/8, chị T.T.M.D. (18 tuổi, quê Vĩnh Long) đứng đón xe khách tại ngã tư Bình Phước thuộc địa bàn TP.HCM để đi Bình Phước thăm bạn.

Tại đây, H. lái xe máy mời chị D. đi xe ôm. Thời điểm này, trên tuyến Quốc lộ 13 không còn xe khách chạy về tỉnh Bình Phước nên chị D. đồng ý và lên xe.

H. lái xe chở chị D. đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường rồi đưa chị D. đến khu vực bãi đất trống thuộc khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa, TP Thuận An.

Theo cảnh sát, H. đã dùng vũ lực với chị D. rồi dùng dây trói bị hại vào thân cây, hiếp dâm bị hại. Sau đó, chị D. đến trụ sở công an để trình báo.

Công an TP.Thuận An phối hợp với Công an phường Bình Hòa nhanh chóng xác minh, điều tra và mời H.về làm việc sau vài giờ gây án.

Làm việc với công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm chị D.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Văn Đồng - Văn phòng luật sư Nhân Chính phân tích, hành vi của đối tượng là rất manh động, coi thường sức khỏe, tính mạng và danh dự nhân phẩm của người khác nên cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua diễn biến vụ việc cho thấy đối tượng này đã có ý định hiếp dâm cô gái ngay từ đầu khi chủ động tiếp cận và chở nạn nhân đi lòng vòng để tìm cơ hội thực hiện hành vi.

Hành vi của đối tượng đã đủ dấu hiệu cấu thành tội Hiếp dâm theo quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong vụ án này, cơ quan công an sẽ đấu tranh với đối tượng để thu thập lời khai, khám nghiệm hiện trường, đưa nạn nhân đi giám định, lấy lời khai của nạn nhân, thu thập vật chứng có liên quan và dấu vết để lại hiện trường…để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng.

Theo luật sư Đồng, hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc dùng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với nạn nhân trái ý muốn của họ.

Tội hiếp dâm xâm phạm quan hệ nhân thân của nạn nhân gồm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý, người phạm tội biết hành vi giao cấu hoặc các hành vi quan hệ tình dục khác của mình là trái ý muốn nạn nhân hoặc không cần biết nạn nhân có đồng ý hay không. Mục đích của người phạm tội là thỏa mãn ham muốn tình dục.

Điều luật quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Ngoài ra, người thực hiện hành vi phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại do xâm phạm sức khỏe, danh dự nhân phẩm của nạn nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.

Như vậy, nếu bị chứng minh có tội, tùy tính chất mức độ mà đối tượng thực hiện hành vi có thể đối mặt với khung hình phạt nêu trên.