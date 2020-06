Kẻ giết chết chủ quán cà phê ở Long An khai gì?

Như đã thông tin, Công an Long An vừa phối hợp với Cục hình sự (Bộ Công an) bắt giữ nghi can Nguyễn Vũ Thanh Hoài, nghi phạm giết nữ chủ quán cà phê ở xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hoà vào ngày 9/6.



Nghi can Nguyễn Vũ Thanh Hoài.

Theo thông tin ban đầu, tại cơ quan điều tra, Hoài khai do không có nghề nghiệp, thiếu tiền tiêu xài nên trưa 9/6, đã nảy sinh ý định đến các quán cà phê ở Long An để giết người, cướp tài sản.

Từ nhà ở TP.HCM, Hoài đón xe buýt đến vòng xoay đường N2 (xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa), đi dọc các quán cà phê thăm dò. Phát hiện chị Phạm Thị Ng. (quê Kiên Giang), chủ quán cà phê ven đường ở một mình nên vào thỏa thuận mua dâm với giá 350.000 đồng.

Sau khi quan hệ, Hoài bóp cổ nạn nhân, cướp điện thoại, hơn 280.000 đồng và hai nhẫn vàng. Sau đó, đón xe buýt về TP.HCM.

Trước đó, sáng 10/6, hàng xóm thấy quán vẫn đóng cửa, đèn vẫn cháy, gọi cửa nhưng không có ai trả lời nên nghi có chuyện không lành. Mọi người dùng kiềm cắt ổ khóa để vào nhà, phát hiện chủ quán tử vong ở nhà vệ sinh, tay bị trói.