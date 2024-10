TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giả công an lừa tiền phụ nữ qua ứng dụng hẹn hò; tông chết người rồi bỏ chạy

Giả danh công an lừa tiền phụ nữ qua ứng dụng hẹn hò

Công an TP.Hà Nội thông tin, Công an quận Long Biên (Hà Nội) tạm giữ đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1981, trú tại Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Dũng. Ảnh: Công an TP.Hà Nội

Trước đó, Công an phường Đức Giang (Long Biên) tiếp nhận đơn trình báo của chị M (SN 1974, thường trú tại Gia Lâm, Hà Nội) về việc bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tiền.



Chị M trình bày quen biết người đàn ông qua ứng dụng hẹn hò. Nhiều lần gặp gỡ, đối tượng tự giới thiệu là Nguyễn Hà Sơn - cán bộ công an. Khi tạo được sự tin tưởng với chị M, đối tượng đã lừa chị chuyển 100 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng lại tiếp tục hẹn đến nhà để dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị M. Tổ công tác Công an phường Đức Giang đã bắt giữ đối tượng đang nhận 30 triệu đồng của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên thật là Phạm Văn Dũng làm nghề tự do. Do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Dũng lên ứng dụng hẹn hò và quen biết với chị M.

Thấy nạn nhân nhẹ dạ cả tin nên đối tượng đã tự nhận mình là cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Cán bộ ngân hàng lái ô tô tông chết người rồi bỏ chạy

Sáng 8/10, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Võ Tấn Phương (SN 1982; ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi gây tai nạn làm chết người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Phương là hiện là trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở huyện Gò Công Tây.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: NLĐO

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 7/10, Phương điều khiển ô tô trên Quốc lộ 50 từ hướng huyện Gò Công Tây về TP.Mỹ Tho.

Khi chạy đến địa bàn xã An Thạnh Thuỷ, huyện Chợ Gạo, Phương lấn sang trái tông một xe máy đi hướng ngược lại. Chưa dừng lại, xe do Phương điều khiển đã leo lên lề trái, tông tiếp một xe máy đậu trên lề và tiếp tục tăng tốc bỏ chạy về hướng TP.Mỹ Tho.



Hậu quả khiến 1 bé gái 9 tuổi tử vong và 2 người khác bị thương nặng. Đến khuya cùng ngày, Phương đã ra đầu thú. Nồng độ cồn trong máu của Phương là 0,416mg/lít.

Khởi tố 3 đối tượng trong vụ đâm công an xã bị thương nặng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) cho biết, đã ra quyết định khởi tố đối với 3 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 28/9/2024 tại QL38 thuộc địa phận thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo của nhân dân việc tại khu vực QL38 xuất hiện 3 thanh niên đi xe mô tô Exciter, không biển kiểm soát, mang theo hung khí đe dọa người dân đi đường.

Công an xã Đại Cương đã phân công thiếu úy Tạ Quốc Anh, cán bộ Công an xã Đại Cương và đồng chí Trương Tiến Bộ, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xác minh vụ việc.

Nhóm 3 đối tượng: Bùi Văn Thịnh, Bùi Văn Sử, Bùi Văn Dần (trú tại tỉnh Hòa Bình) tại cơ quan công an.

Quá trình xác minh, Bùi Văn Thịnh (sinh năm 1996), Bùi Văn Sử (sinh năm 2002) và Bùi Văn Dần (sinh năm 2006, đều trú tại tỉnh Hòa Bình) đang đứng ở QL38 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thiếu uý Tạ Quốc Anh và anh Bộ tiếp cận 3 đối tượng thì bất ngờ bị Bùi Văn Dần cầm dao nhọn đâm trúng vùng ngực thiếu úy Anh gây thương tích nặng, phải đi cấp cứu. Sau đó, 3 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, ngày 6/10, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Bùi Văn Dần về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự và “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với Bùi Văn Thịnh và Bùi Văn Sử về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bị hàng xóm xâm hại, nữ sinh lớp 8 mang song thai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) đang giải quyết nguồn tin báo về tội phạm liên quan tới vụ việc một nữ sinh lớp 8 trên địa bàn bị xâm hại tình dục dẫn tới có thai.

Trước đó, ngày 3/10, Công an huyện Cẩm Thủy đã tiếp nhận tin báo tội phạm của chị N.T.D. (SN 1990; ngụ xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy) về việc con gái chị là cháu B.T.H. (SN 2011; đang là học sinh lớp 8), bị ông T.C.V. (SN 1964; là hàng xóm) xâm hại tình dục dẫn tới có thai.

Theo đơn trình báo, ngày 30/9, chị D. (đang làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc) nhận được tin báo của cô giáo chủ nhiệm về việc con gái chị đang mang thai. Khi về trở về nước, chị D. được con gái kể lại bị ông T.C.V. xâm hại tình dục vào khoảng tháng 3/2024 tại nhà riêng của ông V..

Do lo sợ, cháu H. đã không kể sự việc mình bị xâm hại tình dục cho ai biết.

Đến ngày 3/10, chị D. đưa con gái xuống Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa khám thì cho kết quả cháu H. mang song thai được 24 tuần.

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, chị D. đã tới Công an huyện Cẩm Thủy để trình báo sự việc.

Biết gia đình đã tới công an trình báo, ngay trong ngày 3/10, ông T.C.V. cũng đã tới công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Thủy thụ lý giải quyết theo quy định.

Nói xấu nhau trong quá trình học tập, nữ sinh 15 tuổi cầm dao đâm bạn

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật vụ cố ý gây thương tích giữa hai học sinh của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 16h ngày 7/10, Công an TP.Vĩnh Yên tiếp nhận tin báo của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, địa chỉ phường Liên Bảo (TP.Vĩnh Yên) về việc, 15h00 cùng ngày, tại trường đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Nạn nhân là cháu T.T.T (SN 2009), học sinh lớp 10A6, Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, trú tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai người liên quan.

Công an TP.Vĩnh Yên lấy lời khai của nữ sinh T.H.M.

Theo đó, người gây thương tích cho cháu T là nữ sinh T.H.M (SN 2009), trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, học cùng lớp với nạn nhân. Trước khi xảy ra vụ việc, giữa hai học sinh T.H.M và T.T.T đã có những lời nói xấu nhau trong quá trình học tập, sinh hoạt. Ngày 7/10, khi mâu thuẫn âm ỉ không được giải quyết, dẫn tới M cầm con dao bầu đâm gây thương tích cho T.

Sau đó, cháu T được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, hiện sức khỏe nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.