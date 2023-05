Kê khống tài sản để đền bù, Phó Giám đốc và 2 cán bộ ở Kon Tum bị khởi tố

Ngày 5/5, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Kon Tum để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Ngoài ông Nghĩa, Cơ quan An ninh điều tra còn khởi tố và bắt tạm giam ông Lê Hữu Nhân, cán bộ hợp đồng Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Kon Tum và ông Phạm Phước, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết (nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, TP.Kon Tum) về hành vi tương tự.

Một góc vườn của ông Sang được đền bù với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Ảnh: CN

Theo tìm hiểu của PV, cả 3 cán bộ nêu trên có sai phạm liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất ở thôn 2 (xã Hòa Bình, TP.Kon Tum) để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất nhằm quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai (TP.Kon Tum).

Vào cuối tháng 10/2022, có 7 hộ tại thôn 2 được bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất với tổng kinh phí là hơn 19,7 tỷ đồng.

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Sang có 3,45 ha đất trồng cây lâu năm, hàng năm cùng cây cà phê, tiêu, cây ăn trái, hoa màu, nhà sàn… nhưng được kê khống số lượng để được đền bù hơn 10 tỷ đồng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.