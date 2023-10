Nghi phạm sát hại Á khôi 17 tuổi rồi phân xác phi tang bị bắt

Ngày 15/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan vụ phát hiện thi thể phụ nữ ở sông Hồng, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13/10/2023, tổng đài cảnh sát 113 - CATP nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Thi thể cô gái bị sát hại, phân xác được phát hiện dưới sông Hồng. Ảnh: Đ.X.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TP đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và giao đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, xác định nạn nhân là chị H.Y.N (SN 2006; HKTT: Ba Đình, Hà Nội). Chị N. bị đối tượng giết và phân xác để phi tang.

Tập trung các hoạt động xác minh, điều tra, đến 23h ngày 14/10, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ nghi phạm là T.D.K (SN 1985; quê quán: Kiến Xương, Thái Bình) tại Thái Bình.

Được biết chịu N. là Á khôi một cuộc thi năm 2022. Hiện, Giám đốc Công an TP chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm.

Có thể còn có đồng phạm?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ việc gây rúng động dư luận bởi hành vi của đối tượng gây án rất tàn nhẫn, man rợ, hành vi không chỉ sát hại mà còn xâm phạm thi thể nạn nhân nên đối tượng này có thể sẽ bị xử lý về nhiều tội danh và đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định pháp y để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong, thu thập các dấu vết chứng cứ trên hiện trường vụ án để xác định hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân để xác định nguyên nhân sự việc. Cơ quan điều tra cũng sẽ lấy lời khai của nghi phạm, lời khai của người làm chứng (nếu có) để làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án.

Theo ông Cường, với kết quả xác minh ban đầu như trên, có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nghi phạm này về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự để tiến hành điều tra.

Trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ động cơ mục đích gây án, đặc biệt là làm rõ diễn biến hành vi của nghi phạm để xác định ngoài hành vi giết người, còn thực hiện hành vi cướp tài sản và hành vi xâm phạm thi thể của nạn nhân hay không.

Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy nếu nghi phạm sát hại nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản, sẽ xử lý thêm nghi phạm về tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, trường hợp kết quả điều tra cho thấy nghi phạm không chỉ thực hiện hành vi giết người mà còn xâm phạm đến thi thể của nạn nhân sau khi nạn nhân đã tử vong, hành vi này cũng bị xử lý hình sự về tội xâm phạm thi thể người khác theo quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự.

Vị chuyên gia cho biết, thông thường với các trường hợp phạm nhiều tội, sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc. Các đối tượng thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản; giết người, hiếp dâm hoặc giết người rồi xâm phạm thi thể của nạn nhân thường sẽ phải chịu mức hình phạt cao nhất. Việc quyết định hình phạt trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ đối tượng sát hại nạn nhân ở đâu, tại thời điểm thực hiện hành vi sát hại nạn nhân còn có ai biết, chứng kiến, có hành vi giúp sức, xúi giục hay không.

Nếu ngoài đối tượng gây án còn có đối tượng khác thực hiện hành vi giúp sức, xúi giục đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng này cũng bị xử lý về tội giết người với vai trò đồng phạm.