Kẻ trộm băng bó một chân vẫn đột nhập vào nhà dân trộm tài sản

Sáng 19/7, Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết đã nắm được thông tin "đạo chích" một chân băng bó chạy xe máy cũ đột nhập vào nhà dân lấy cắp tài sản. Hình ảnh phương tiện, nhân dạng đối tượng khá rõ. Hiện công an đang truy xét để bắt giữ.

Thanh niên bị thương còn băng bó ở chân nhưng vẫn tranh thủ đi trộm tài sản. Clip: Thiên Long

Theo camera của gia đình anh Nguyễn Tuấn Khanh (22 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức), khoảng hơn 8 giờ ngày 18/7, thanh niên điều khiển xe máy chạy vào hẻm qua khỏi nhà anh Khanh chừng 20m rồi dừng lại.

Quan sát khá lâu thấy vắng người, đối tượng quay đầu xe chạy ngược lại đến cánh cổng đã mở rồi tắt máy. Đối tượng đậu ngay cổng như chờ ai đó.

Thanh niên bị thương băng bó ở chân chạy lượn lờ qua nhà dân để tìm tài sản lấy cắp. Clip: Thiên Long

Một lúc sau nhìn bên trong không thấy bóng gia chủ, thanh niên này bước xuống nhưng chỉ đi một chân. Camera cho thấy chân còn lại của đối tượng đang băng bó từ bàn chân lên tới bắp chân.

Tuy nhiên, đối tượng cố gắng "nhảy" thật nhanh đến khu vực đặt máy hàn điện, cầm lên tay rồi nhảy "cò cò" ra xe.

Dù bước lên phương tiện khó khăn, nhưng "đạo chích" quyết không bỏ tang vật, sau đó nổ máy xe vọt đi.



Dù tài sản trị giá vài triệu đồng nhưng hành vi kẻ trộm diễn ra ngang nhiên giữa ban ngày.

"Chúng tôi sẽ quyết làm rõ để xử lý", Công an thị trấn Bến Lức thông tin.