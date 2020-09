Kẻ trộm trái châu gần 100 tuổi ở Lăng Ông Bà Chiểu từng thực hiện nhiều vụ trộm cổ vật khác

Ngày 13/9, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với đối tượng Thọ (26 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản.



Thọ chính là đối tượng thực hiện vụ trộm trái châu gần 100 tuổi ở Lăng Ông Bà Chiều (hay còn gọi là đền thờ Tà quân Lê Văn Duyệt) tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, có cổng Tây tại số 126 đường Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh, TP.HCM, với trị giá hơn 300 triệu đồng.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thọ khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thọ cho biết một mình đột nhập vào Lăng Ông Bà Chiểu để thực hiện vụ trộm.

Lăng Ông Bà Chiểu (hay còn gọi là đền thờ Tà quân Lê Văn Duyệt) là nơi xảy ra vụ trộm.

Ngoài ra, Thọ khai từng thực hiện một số vụ trộm cổ vật khác ở các chùa chiền khác trên cả nước. Vào thời điểm Thọ bị trinh sát bắt ngày 9/9, công an khám xét nhà y và thu trái châu gần 100 năm tuổi, cùng nhiều cổ vật khác.

Theo điều tra, khuya 29/8, trái châu gắn trên nóc Lăng Ông Bà Chiểu bị kẻ gian lấy trộm. Sự việc sau đó được trình báo công an.

Công an quận Bình Thạnh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định đối tượng Thọ nên truy bắt.

Ngày 9/9, trinh sát công an phát hiện Thọ nên bắt giữ. Làm việc với công an, Thọ khai nhận hành vi phạm tội.

Thông tin từ Công an quận Bình Thạnh cho hay trái châu ở Lăng Ông Bà Chiểu được làm bằng gốm, có niên đại từ năm 1922. Cổ vật này được định giá hơn 300 triệu đồng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, trái châu đã được trao trả cho Ban quản lý Lăng Ông Bà Chiểu để gắn vào vị trí cũ.

Được biết, Lăng Lê Văn Duyệt có tên là Thượng Công miếu, tục gọi là Lăng Ông, là khu đền mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt (1764-1832). Hiện Lăng tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, có cổng Tây tại số 126 đường Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh.

Do vị trí Lăng Ông nằm ở khu vực Bà Chiểu nên người dân quen gọi chung Lăng Ông Bà Chiểu (tức là "Lăng Ông ở Bà Chiểu") để chỉ khu vực này.

Trước năm 1975, tuyến đường chạy dọc theo phía Tây Lăng Ông (đoạn từ Lăng đến cầu Bông) mang tên đại lộ Lê Văn Duyệt.

Đến ngày 14/8/1975, đoạn này bị đổi tên vì nhập chung tên với đường Đinh Tiên Hoàng (phía quận 1).

Đến ngày 11/7/2020, sau 45 năm bị thay đổi tên, đoạn đường này được phục hồi tên cũ là đường Lê Văn Duyệt.