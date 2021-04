Kết nối tiêu thụ hơn 100 nông sản, đặc sản của Quốc Oai

"Để sản phẩm vào được siêu thị thì ngoài giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn, siêu thị còn kiểm tra, đánh giá thực tế cơ sở sản xuất, tiếp đến mới quyết định ký hợp đồng với nhà sản xuất. Do đó, hộ sản xuất, HTX cần đặc biệt lưu ý vấn đề sản xuất an toàn để sản phẩm đạt chất lượng đồng đều".

Bà Vũ Thị Hậu - Chủ tịch Hiệp hội

Các nhà bán lẻ Việt Nam