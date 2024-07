Kết quả bóng đá nam Olympic 2024: Olympic Pháp thắng dễ Olympic New Zealand

Olympic Pháp thắng tuyệt đối tại vòng bảng

Ở bảng A môn bóng đá nam Olympic 2024, Olympic Pháp khởi đầu với thắng lợi 3-0 trước Olympic Mỹ và sau đó hạ Olympic Guinea 1-0. Với 6 điểm sau 2 trận thắng, Olympic Pháp đã sớm đi tiếp nên trận gặp Olympic New Zealand rạng sáng nay (31/7) với họ không quá quan trọng về thành tích.

HLV Thierry Henry không tung ra đội hình mạnh nhất khi Lacazette, Olise đều được cho ngồi dự bị để giữ sức đến vòng tứ kết. Mặc dù vậy, Olympic Pháp vẫn hoàn toàn vượt trội so với Olympic New Zealand.

Olympic Pháp dễ dàng đánh bại Olympic New Zealand. Ảnh: Getty

Các cầu thủ ít khi được đá chính của Olympic Pháp đã chơi rất xông xáo để kết hợp với một số trụ cột có tên trong đội hình xuất phát tạo nên sự áp đảo cho đội chủ nhà. Trong khi đó, Olympic New Zealand thi đấu thiếu tập trung và lộ ra rất nhiều khoảng trống để đối phương khai thác.

Phút 19, hàng thủ Olympic New Zealand chơi không tập trung khi để bóng bật tới chân Mateta. Ngay lập tức, cầu thủ này chớp thời cơ nhanh với tình huống sút bóng kỹ thuật ở cự ly gần, mở tỷ số cho Olympic Pháp.

Có bàn dẫn trước, Olympic Pháp thi đấu rất thoải mái. Trong khi đó, Olympic New Zealand nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa, đồng thời cạnh tranh vé đi tiếp với Olympic Mỹ nhưng bất thành. Hạn chế về dứt điểm chính là lý do khiến Olympic New Zealand đánh mất cơ hội của họ ở trận đấu này.

Trong hiệp hai, Olympic New Zealand và Olympic Pháp tạo nên thế trận ăn miếng trả miếng. Nhưng Olympic Pháp là đội tận dụng cơ hội tốt hơn nên ghi 2 bàn liên tiếp chỉ trong 3 phút, cụ thể lần lượt vào các phút 71 và 74 nhờ công của Doue và Kalimuendo.

Thời gian còn lại của trận đấu, đôi bên không thể ghi thêm bàn dù cơ hội vẫn đến. Chung cuộc, Olympic Pháp đánh bại Olympic New Zealand với tỷ số 3-0. Kết quả này giúp họ độc chiếm ngôi đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối, ghi 7 bàn sau 3 trận và không để thủng lưới bàn nào.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Olympic Mỹ thắng Olympic Guinea 3-0. Như vậy, sau 3 lượt trận, Olympic Mỹ có 6 điểm và lọt vào tứ kết với tư cách đội nhì bảng A. Tại vòng tứ kết, Olympic Pháp gặp Olympic Argentina. Trong khi đó, Olympic Mỹ sẽ đọ sức với Olympic Morocco.