Kết quả chính thức "chất lạ" nam sinh lớp 10 bị bạn ép uống, phải nhập viện cấp cứu

>> Chất lạ nam sinh bị nhóm bạn ép uống thực ra là gì?

Ngày 5/4, Công an quận Ninh Kiều cho biết, đã có kết quả giám định "chất lạ" mà nam sinh lớp 10 trường THPT An Khánh, quận Ninh Kiều bị nhóm bạn cùng lớp ép uống.

"Chất lạ" mà nam sinh bị bạn ép uống tại THPT An Khánh (Cần Thơ). Ảnh: IT

Chia sẻ với báo chí, đại tá Trần Văn Sáu - Trưởng Công an quận Ninh Kiều (Công an TP.Cần Thơ) cho hay: "Công an đã lấy mẫu dung dịch và gửi đến Phân Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM để giám định. Kết quả cho thấy đây là dung dịch hút thuốc lá điện tử, không phải chất ma túy hay chất độc hại gì như trên mạng lan truyền".

Như tin đã đưa, T.H.L. – nam sinh bị bạn ép uống "chất lạ" - kể rằng sự việc xảy ra khoảng 15h ngày 22/3. Khi đó, L. đang ngồi trong lớp, 2 người đi đến và nói "có cái này cho uống".

"Trong nhà vệ sinh, một bạn kẹp 2 tay em lại. Khi em đang nói chuyện, một bạn khác đổ thuốc vào miệng", L. kể lại.

Nam sinh vội phun chất lạ đó ra ngoài. Khoảng nửa giờ sau, em bị chóng mặt, nôn ói, phải vào viện cấp cứu.

Ông Bùi Duy Minh Trí – Hiệu trưởng trường THPT An Khánh (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, nhà trường đã làm việc với phụ huynh của 5 học sinh đổ "chất lạ" vào miệng em L. Các bên đều thống nhất giao các em cho gia đình quản lý tại nhà, giáo dục để các em nhận ra lỗi của mình.

Cũng theo ông Trí, từ đầu năm học cho đến nay, các học sinh trên không có biểu hiện quậy phá hay cá biệt.