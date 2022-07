Kết thúc đau lòng của bà Nga béo trong "Thương ngày nắng về" bản Hàn

Thương ngày nắng về tập 51: Bà Nga quên cả tên con gái và cháu của mình. (Nguồn: VTV Giải trí)

Thương ngày nắng về tập mới - Bà Nga mắc chứng đãng trí, không nhớ nổi tên cháu và con gái

Trong video hé lộ những chi tiết mới ở tập 51 phim Thương ngày nắng về, bà Nga béo dần có những biểu hiện của chứng đãng trí. Bà thậm chí còn không nhớ nổi tên cháu trai khi đón So ở trường mẫu giáo.

Đúng lúc ấy một giáo viên quen biết bà Nga đi qua hỏi: "Bà ngoại đến đón So à?". Thấy bà đến đón bé So chạy ra gọi bà. Vừa nhìn thấy cháu trai, bà kể vanh vách: "Cháu tôi tên ở nhà là So, trong giấy khai sinh tên là Minh Sơn, bố cháu tên là Đức, còn mẹ cháu tên Trang cô ạ!". Thấy bà ngoại nhầm tên mẹ Khánh với dì Trang, So hồn nhiên thắc mắc: "Ơ bà, con là con của mẹ Khánh mà". Bà Nga ngượng ngùng đáp: "Bà nhầm".

Bà Nga không nhớ nổi tên So khi đón cháu ở trường mẫu giáo. (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong một diễn biến khác trong Thương ngày nắng về tập 50 đã phát sóng tối 26/7, khi Vân Vân hỏi mượn mẹ chiếc xe ra ngoài, bà Nga nháo nhào tìm xe vì không biết mình đã để xe ở đâu. Cậu Vượng, Vân Vân và bà Nga tính lên phường báo công an vì nghĩ xe bị mất cắp.

Trên đường đi mẹ con cậu cháu gặp người hàng xóm, bà Nga kể: "Khổ quá có khi mất cái xe mới rồi ông ạ". Người hàng xóm bật cười: "Bà quên rồi à? Lúc nãy tôi vào tận nơi để hỏi mượn xe của bà, bà giao chìa khoá cho tôi đây này. Bà còn khoe xe mới đi nhẹ, không phải lo sạc. Mà mới có lúc nãy sao bà quên nhanh thế?".

Bà Nga nghe vậy ngẩn người và tự hỏi, sao bản thân có thể quên được nhỉ.

Cái kết khiến khán giả đau lòng trong nguyên tác Thương ngày nắng về

Những biểu hiện quên quên nhớ nhớ của bà Nga cho khán giả liên tưởng đến cái kết đau lòng của nhân vật bà Nga trong bản gốc Mother Of Mine của Hàn Quốc. Mẹ Nga béo trong nguyên tác có tên là Park Sun Ja, do "bà mẹ quốc dân" của màn ảnh Hàn Kim Hae Sook thủ vai.

Mẹ Nga trong nguyên tác Mother of mine của Hàn Quốc (Ảnh chụp màn hình).

Trong bản gốc, nhân vật Park Sun Ja cũng là mẹ đơn thân của ba cô con gái, nhờ việc kinh doanh một nhà hàng nhỏ bán canh xương bò mà bà có thể nuôi các con nên người.

Giống như phiên bản Việt, bà Sun Ja luôn sống vì các con, dù ba cô con gái có lớn khôn bà vẫn không ngừng phải đau đáu lo nghĩ cho cuộc sống của 3 cô con gái.

Nhưng đến cuối cùng, bà mẹ vất vả một đời ấy lại không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên các con bởi căn bệnh ung thư quái ác. Bà được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối và chỉ còn có thể sống được thêm 3 tháng nữa.

Trong những ngày cuối đời bà vẫn cố gắng dạy các con muối kim chi, dặn dò các con đủ điều để chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Giây phút cuối đời, bà đã mất trong vòng tay của ba cô con gái.

Sự ra đi của bà Nga trong nguyên tác khiến người xem không khỏi đau lòng (Ảnh chụp màn hình).

Những cảnh quay cuối cùng khi ba cô con gái lục lại những kỷ vật của mẹ khiến khán giả theo dõi phim không khỏi xúc động. Thậm chí, những bộ quần áo mới được các con mua cho, bà mẹ chưa kịp xé mác để mặc lấy một lần. Kết thúc của nguyên tác được cho là quá nghiệt ngã, tàn nhẫn với một người mẹ cả đời sương gió vì các con mà chưa được một ngày hưởng trọn niềm vui, hạnh phúc bên các con.

Những chi tiết mới trong phim Thương ngày nắng về bản Việt đề cập đến bệnh đãng trí của bà Nga khiến khán giả không khỏi lo lắng, liệu biên kịch và đạo diễn sẽ để bà Nga có cái kết như thế nào?