Khá giả nhờ trồng nấm bào ngư sạch, hái bao nhiêu bán hết bấy nhiêu

Thành công từ lớp tập huấn kỹ thuật trồng nấm

Ở tuổi 62, dáng người cao gầy nhưng bà Loan rất tích cực tham gia các hoạt động Hội và phong trào nông dân ở địa phương. Bà Loan cho biết: Với vai trò là Chi hội trưởng Nông dân, bản thân bà được tìm hiểu, tham gia nhiều lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi do Hội ND tổ chức, trong đó có tập huấn kỹ thuật trồng nấm bào ngư.

Mô hình trồng nấm VietGAP của Chi hội trưởng Nông dân Trần Thị Loan. Ảnh: H.M

Bà đã từng thử sức với mô hình trồng rau thủy canh nhưng sau một thời gian thực hiện bà thấy mô hình này không chỉ cần nguồn vốn đầu tư lớn, diện tích đất rộng mà còn cần người có nhiều sức khỏe, vì thế bà từ bỏ ý định làm giàu từ mô hình này.

"Khi được tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật trồng nấm bào ngư sạch do Hội ND phường tổ chức, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng, sách báo và được đi tham quan trực tiếp một số mô hình trồng nấm sạch tôi thấy so với trồng rau thì cây nấm cũng mang lại giá trị kinh tế cao; đáp ứng được yêu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người dân. Vì vậy sau khi bàn bạc với gia đình tôi quyết định chọn cây nấm để khởi nghiệp" - bà Loan bộc bạch.

Nhận xét về Chi hội trưởng chi Hội Nông dân, ông Nguyễn Hữu Bình chia sẻ: Với vai trò là Chi hội trưởng Nông dân khu phố 6, đồng chí Loan đã rất nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội; chủ động trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào mô hình trồng nấm. Tấm gương của đồng chí Loan và mô hình kinh tế trồng nấm bào ngư sạch của gia đình được các cấp Hội tuyên dương, giới thiệu cho các hội viên khác học hỏi và làm theo.

Bà Loan chính thức xây dựng trang trại nấm từ năm 2019, vốn đầu tư ban đầu hơn 200 triệu đồng. Bà Loan chia sẻ: Được sự ủng hộ của Hội ND phường Hiệp Thành hỗ trợ 2.000 phôi nấm, cùng với nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.HCM 50 triệu, với tích lũy của gia đình, bà vay thêm họ hàng để đầu tư mua phôi nấm, giá treo bằng sắt, và lắp đặt hệ thống tưới phun sương, trồng nấm theo tiêu chuẩn VietGAP.



Bà Loan cho biết: Trồng nấm không khó, mỗi loại nấm có kỹ thuật trồng và chăm sóc khác nhau. Nhưng để nấm đạt chất lượng cao thì quan trọng nhất là khâu chọn giống, sau đó cần cung cấp đủ nước, độ ẩm nhà nấm phải phù hợp và bảo đảm đúng kỹ thuật. Trồng nấm theo tiêu chuẩn sạch không chỉ tạo ra nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho thị trường, đảm bảo sức khỏe người dân, mà nguồn nguyên liệu sạch, nước tưới sạch còn giúp nấm sinh trưởng và phát triển nhanh hơn. Hiện với 2.000 phôi nấm linh chi, 6.000 phôi nấm bào ngư, bà Loan cho biết trong vụ thu hoạch năm 2019, lượng nấm thu được chưa cung cấp đủ cho nhu cầu của bà con trong tổ dân phố. Vì vậy, hiện bà đầu tư thêm 4.000 phôi nấm linh chi, với mong muốn trong năm 2020 sẽ cung cấp ra thị trường lượng nấm lớn hơn, chất lượng hơn phục vụ cho nhu cầu của người dân.

Không chỉ mang lại thu nhập cho bản thân mà mô hình trồng nấm của bà Loan còn tạo việc làm thời vụ cho nhiều hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bà Loan mong muốn, mô hình của bà khi thành công sẽ được nhân rộng; bà luôn sẵn sàng chia sẻ cách thức, kỹ thuật cho những hội viên nông dân có nhu cầu phát triển kinh tế từ trồng nấm sạch.

Chi hội trưởng tận tâm

Không chỉ tiên phong trong phát triển mô hình trồng nấm sạch, với vai trò là Chi hội trưởng Nông dân, bà Loan còn tích cực tham gia công tác Hội, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên trong Chi hội thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Hình ảnh người Chi hội trưởng Nông dân đi đến từng nhà nhắc nhở các hộ gia đình giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc nhân ngày kỷ niệm lớn của đất nước; vận động mọi người đóng góp vào Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", Quỹ khuyến học của phường... đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở tổ dân phố nơi đây.

Bà Loan chia sẻ: "Niềm vui lớn nhất của tôi là được các hội viên nông dân trong Chi hội tin yêu. Vì vậy, trong quá trình tuyên truyền, thực hiện các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong khu dân cư rất thuận lợi. Nếu đầu năm 2019 khu phố còn 13 hộ nghèo thì đến cuối năm chỉ còn 4 hộ nghèo, giảm 9 hộ, hiện khu phố phấn đấu giảm 4 hộ còn lại và đảm bảo các hộ thoát nghèo bền vững, không chạy theo thành tích".

Ông Nguyễn Hữu Bình - Chủ tịch Hội ND phường Hiệp Thành, quận 12 cho biết: Hiện toàn phường có 253 hội viên nông dân, toàn phường có 50 hội viên nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hằng năm có 40 hội viên đăng ký tham gia sản xuất kinh doanh giỏi.

Theo ông Bình, nhiều năm qua hội viên nông dân của phường chủ yếu là chăn nuôi bò, lợn gây ô nhiễm môi trường, một số hội nông dân trồng rau nhưng sản lượng không cao. Trước tình hình đó, Hội ND phường đã mở các lớp đào tạo, tập huấn cho hội viên nông dân về cách thức chuyển đổi cơ cấu, vật nuôi cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Chi hội trưởng nông dân Trần Thị Loan là một trong học viên tham gia lớp tập huấn này. Được sự ủng hộ của Hội ND phường về vốn, CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phường hỗ trợ 2.000 phôi giống ban đầu bà Loan đã mạnh dạn đầu tư và bước đầu mang lại những kết quả khả quan.

Ông Bình cho biết: Dù mô hình trồng nấm mới được đưa vào thử nghiệm, nhưng bước đầu cho thấy hiệu quả mang lại của mô hình là thiết thực trong cải thiện thu nhập cho nông dân. Vì vậy Hội ND phường đã có báo cáo lên Đảng ủy phường để có chủ trương nhân rộng mô hình này ra toàn địa bàn.