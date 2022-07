Theo AP, dựa vào số liệu do Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ cung cấp, có khoảng 2,49 triệu hành khách đã đi qua các trạm kiểm soát an ninh tại các sân bay của Hoa Kỳ thứ 6 tuần trước, vượt qua kỷ lục thời kỳ đại dịch trước đó, 2,46 triệu đạt được hồi đầu tuần.

Các con số ngày càng tăng cao cho thấy nhu cầu du lịch giải trí của người dân không bị cản trở bởi giá vé máy bay nhưng sự lan rộng đáng lo ngại của Covid-19 hoặc những lo lắng về việc chuyến bay bị hoãn và hủy thường gặp.

Lượng hành khách của ngày thứ 6 vừa qua đánh dấu mức tăng 13% so với ngày 1/7 năm ngoái. Số lượng hành khách năm nay đi qua các sân bay của Mỹ cũng vượt qua con số 2,35 triệu được kiểm tra tại các trạm kiểm soát an ninh vào thứ 6.

Một dấu hiệu rõ ràng hơn về việc du lịch hàng không của Mỹ đang dần khởi sắc trở lại như thời kỳ trước đại dịch, đó là trung bình 2,33 triệu hành khách đã đi qua các trạm kiểm soát an ninh tại các sân bay nội địa trong bảy ngày tính tới ngày 1/7. Theo TSA, trung bình khoảng 2,38 triệu hành khách so với cùng kỳ năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra.

Khách du lịch "ngao ngán" vì chuyến bay bị hủy hoặc trễ. (Ảnh: IT).

Đã có hơn 6.800 chuyến bay bị hoãn và 587 chuyến bay bị hủy tại Mỹ ngày thứ Sau

Tuy nhiên, các hãng hàng không đang phải vật lộn để theo kịp nhu cầu của khách du lịch tăng cao, trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự và một loạt các vấn đề khác. Điều này đã dẫn đến những làn sóng hoãn và hủy chuyến bay liên tục, khiến một số kỳ nghỉ của du khách trở thành thử thách kiên nhẫn đáng lo ngại.



Nhiều hãng hàng không, bao gồm Delta, Southwest và JetBlue, đã đối phó với thách thức này bằng cách cắt giảm lịch trình mùa hè của họ. Đây là một trong nỗ lực giảm bớt sự bất tiện và phản ứng dữ dội của hành khách do sự chậm trễ và hủy chuyến bay. Bên cạnh đó, các hãng phải sử dụng các máy bay lớn hơn để chở nhiều hành khách hơn, tranh giành nhau để thuê và đào tạo thêm phi công.

Theo trang web FlightAware, đã có hơn 6.800 chuyến bay bị hoãn và 587 chuyến bay bị hủy ảnh hưởng đến các sân bay của Mỹ hôm thứ Sáu.

Rắc rối cũng tràn sang thứ Bảy, với những cơn giông bão đang hoành hành trên biển. Vào cuối ngày thứ Bảy, gần 4.000 chuyến bay đã bị hoãn và hơn 600 chuyến bay đã bị hủy tại các sân bay của Mỹ.

Bên cạnh việc chuyến bay bị hoãn và hủy chuyến, du khách còn phải trả giá vé cao hơn do chi phí nhiên liệu tăng cao và các yếu tố lạm phát khác, cũng như phải đối mặt với những rủi ro về sức khỏe do tiếp tục có nguy cơ nhiễm Covid-19.

Du lịch cũng đang làm tắc nghẽn đường cao tốc, ngay cả khi giá xăng trung bình tại Mỹ dao động khoảng 5 USD/gallon - và trên 6 USD/gallon ở bang California cũng như tất cả các điểm du lịch nổi tiếng của nó. AAA dự đoán rằng gần 48 triệu người sẽ di chuyển ít nhất 50 dặm trở lên, khởi hành từ nhà vào cuối tuần, chỉ ít hơn một chút so với năm 2019.