Khách dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 làm thủ tục tại Tân Sơn Nhất vẫn hạn chế

Ngày 7/6, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị đã triển khai việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi tàu bay từ ngày 2/6. Mục đích từng bước thiết lập, hoàn thiện và áp dụng đồng bộ thống nhất quy trình kiểm tra giấy tờ nhân thân của hành khách đi tàu bay tại các cảng hàng không.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu thí điểm, số lượng hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để làm thủ tục tại Tân Sơn Nhất vẫn còn hạn chế.

Theo đó, tính từ ngày 2/6 đến 6/6, chỉ gần 200 hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 qua an ninh sân bay. Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết nguyên nhân vì việc thí điểm mang tính chất tự nguyện nên khi có hành khách yêu cầu mới thực hiện.

Hành khách có thể dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để làm thủ tục tại Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Trong quá trình triển khai, các nhân viên an ninh thao tác kiểm tra chuyên nghiệp, nhanh, tiết kiệm thời gian cho hành khách. Ngoài ra, Cảng cũng lưu ý hình thức xử lý các trường hợp bất thường:

Qua quan sát nhân viên kiểm soát An ninh hàng không thấy hành khách có biểu hiện nghi ngờ, không bình thường như hành vi, thái độ, trang phục, hành lý,… bất thường, nhân viên kiểm soát An ninh hàng không thực hiện như sau:

Bước 1: Kiểm tra boarding pass của hành khách. Nếu phát hiện hành khách trong danh sách đen thì thực hiện theo quy trình về việc phát hiện hành khách nằm trong danh sách đen.

Nếu boarding pass của hành khách bình thường, hành khách không thuộc diện danh sách đen, hành khách bay trên chuyến bay chuyên khoang, chuyên cơ, nhân viên kiểm soát An ninh hàng không thực tiếp các bước sau:

Bước 2: Đề nghị hành khách tự mở tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách và bật chức năng "Xác minh ứng dụng qua QR code" trong mục "Cá nhân"; sau đó, yêu cầu hành khách quay lại "Trang chủ" để tạo QR code định danh điện tử.



Bước 3: Nhân viên kiểm soát An ninh hàng không mở tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của mình sau đó thực hiện quét mã QR code trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách để xác định ứng dụng VNeID của hành khách.

Hàng không thí điểm dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để làm thủ tục đi máy bay. Ảnh: Gia Linh

Nếu không quét được mã QR code trên ứng dụng VNeID của hành khách (do lỗi mạng đường truyền, thiết bị điện tử trục trặc…), thì nhân viên kiểm soát An ninh hàng không yêu cầu hành khách xuất trình một trong số các loại giấy tờ tùy thân đi tàu bay khác để kiểm tra bổ sung. Nếu hành khách không xuất trình được giấy tờ tùy thân hợp lệ, thì nhân viên kiểm soát An ninh hàng không từ chối hoàn thành thủ tục kiểm tra An ninh hàng không.

Bước 4: Thực hiện đối chiếu trực quan ảnh của hành khách trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với hành khách và đối chiếu trực quan thông tin hành khách của chuyến bay với thông tin trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Trước đó, ngày 31/5, Cục Hàng không đã gửi quy trình hướng dẫn cho các sân bay, hãng hàng không và đơn vị có liên quan, để triển khai thực hiện từ 1/6. Tuy nhiên, thời điểm áp dụng chính thức còn phụ thuộc vào công tác chuẩn bị của các cảng hàng không.

Được biết, việc thí điểm sẽ tiến hành từ ngày 1/6 đến hết ngày 1/8 đối với chuyến bay nội địa. Lưu ý, việc thí điểm chỉ áp dụng với hành khách tự nguyện.