Khách nội địa tăng kỉ lục, vé máy bay nhiều đường bay du lịch dịp Tết đã "cháy"

"Cháy" vé máy bay nhiều đường bay du lịch

Còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhưng nhiều đường bay của các hãng như Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Bamboo Airways và Vietjet… giá vé máy bay khứ hồi đợt cao điểm Tết đều tăng cao. Một số chặng bay đã xuất hiện tình trạng "cháy" vé khi nhu cầu mua vé Tết về quê của người dân ngày càng gia tăng.

Theo thông tin trên website của các hãng hàng không, không chỉ các chặng bay truyền thống dịp Tết tăng cao, nhiều chặng bay kết nối các điểm du lịch như từ TP.HCM, Hà Nội đến Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng… giá vé tăng cao, và cũng xuất hiện tình trạng khan hiếm vé.

Nhiều chặng bay kết nối các điểm du lịch đã cháy vé máy bay trong dịp Tết. Ảnh: H.T

Khảo sát của PV Dân Việt, chặng bay TP.HCM - Phú Quốc, khách bay cao điểm mùng 2 Tết đến mùng 6 Tết, giá vé hạng phổ thông của Vietnam Airlines là hơn 1,9 triệu đồng, giá vé hạng thương gia gần 4,7 triệu đồng. Trong đó, nhiều chuyến bay đã hết vé. Cùng chặng bay trên, hãng Vietjet đang bán vé với giá gần 1,9 triệu đồng cho hạng vé Eco và gần 3 triệu đồng cho vé Skyboss. Đồng thời, số lượng vé mở bán mỗi chuyến bay chỉ còn hạn chế, do số lượng khách đặt mua vé sớm khá đông.

Chặng TP.HCM - Đà Lạt, khách bay dịp cao điểm Tết, khoảng mùng 2 Tết đến mùng 6 Tết, giá từ 1,5 - 1,9 triệu đồng/lượt của các hãng Vietjet, Vietnam Airlines (do Pacific điều hành), Bamboo… Chặng từ Hà Nội - Phú Quốc khởi hành đi chơi Tết từ mùng 2 đến mùng 6, giá vé từ 2,7 - 5,3 triệu đồng/lượt tùy hãng, tùy gian bay. Chặng từ Hà Nội - Đà Lạt, giá từ 2,1 - 3,6 triệu đồng/lượt, tùy hãng và thời điểm khởi hành.

Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Nguyên Đán 2023, hãng đã mở bán vé từ rất sớm trong tháng 9, với số chỗ dự kiến tăng gấp 1,5 lần so với Tết 2020 (thời điểm chưa có dịch Covid-19).

Vietnam Airlines ghi nhận lượng khách mua vé Tết tăng 30-50% tùy đường bay so với cách đây 3 năm. Không chỉ nhu cầu đi lại trên các đường bay truyền thống dịp Tết cao (trước Tết là từ Nam ra Bắc, sau Tết là từ Bắc vào Nam), các đường bay du lịch cũng được khách lựa chọn mua nhiều. Nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ Tết cũng thay đổi, nhiều gia đình lựa chọn dịp này để đi du lịch như Hà Nội, TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... Đây cũng là dịp để các hãng kích cầu bay nội địa, tiến tới khôi phục toàn mạng bay.

Khách bay nội địa tăng kỷ lục, "cháy" vé máy bay nhiều chặng

Thị trường hàng không nội địa đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng, phục hồi sau thời gian "đóng băng" vì dịch bệnh. Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong tháng 11, đã có 8,67 triệu khách thông qua các cảng hàng không, tăng 7% so với tháng 10/2022 và tăng 630% so với tháng 11/2021.

Sản lượng khách nội địa tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian qua. Ảnh: H.T

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,67 triệu khách, tăng 2706,2% so với tháng 11/2021, nhưng giảm tới 53,1% so với tháng 11/2019. Khách nội địa đạt 7 triệu khách, tăng 508,9% so với tháng 11/2021.

Kết quả vận chuyển trong 11 tháng đầu năm, đã có 90,8 triệu khách thông qua các cảng hàng không, tăng 221% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 14,8% so với cùng kỳ 2019. Khách quốc tế đạt 9,8 triệu khách, tăng 2.041%% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng giảm 74% so với cùng kỳ 2019.

Số lượng hành khách nội địa có xu hướng tăng mạnh, đạt 81 triệu khách, tăng 191,3% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 18,4% so với cùng kỳ 2019.

Trong số này, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 45 triệu khách, tăng 217,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 4,4 triệu khách quốc tế, tăng 3145,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 72,5% so với cùng kỳ 2019. Với khách nội địa, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 40,5 triệu khách trong 11 tháng đầu năm, tăng 188,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Các hãng hàng không tăng hơn 8.000 chuyến phục vụ dịp Tết. Ảnh: H.T

Đối với hàng hóa, trong 11 tháng đầu năm 2022, hàng không đã vận chuyển 1,28 triệu tấn hàng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng hàng quốc tế được vận chuyển là 1,02 triệu tấn, giảm 1% và hàng hóa nội địa là 260.000 tấn, giảm 6,5%.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 259.000 tấn hàng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng giảm 36 % so với cùng kỳ 2019. Sản lượng hàng hóa quốc tế được hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 129 nghìn tấn và hàng hóa nội địa đạt 130 nghìn tấn. Lượng hàng hóa nội địa giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 44,7% so với cùng kỳ 2019.

Hiện tại, các hãng hàng không đang muốn đón đầu xu hướng để khôi phục mạng bay vốn bị đóng băng trong suốt 2 năm dịch bệnh. Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, các hãng hàng không đã xây dựng kế hoạch khai thác hơn 25.600 chuyến bay và dự kiến tăng thêm hơn 8.000 chuyến tương đương 32%.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã yêu cầu các hãng bố trí chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên cơ sở phù hợp hạ tầng giao thông và công tác an ninh. Các hãng được yêu cầu có biện pháp giảm thiểu việc chậm, hủy chuyến bay trong dịp cao điểm sắp tới.