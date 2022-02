Khách tham quan Huế dịp Tết Nhâm Dần tăng gần 300% so với Tết 2021

Tết Nguyên đán Nhâm Dần khoảng hơn 40.000 lượt tham quan

Ngày 6/2, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, số lượt khách tham quan các điểm du lịch ở tỉnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tăng đột biến so với dịp Tết năm 2021.

Cụ thể, từ ngày 28/1 đến hết ngày 5/2/2022 (nhằm ngày 26 đến ngày Mồng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), đã có khoảng 58.300 lượt khách đến và tham quan các điểm di tích và các điểm du lịch, văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh, tăng 286% so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021.

Du khách tham quan Đại nội Huế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Thúc Nhân.

Trong số 58.300 lượt khách có 800 lượt khách quốc tế, là các chuyên gia đang làm việc hay cán bộ và gia đình của một số đoàn ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam.

Tổng lượt khách đến tham quan các di tích Huế trong 3 ngày mồng 1, 2, 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần khoảng hơn 40.000 lượt. Một số điểm du lịch thu hút đông du khách tới tham quan gồm: Hoàng Cung (Đại nội Huế), Lăng các vua Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định, đền Huyền Trân, chùa Thiên Mụ, chùa Từ Hiếu...

Các điểm vui chơi, giải trí ở tỉnh mở cửa phục vụ khách từ ngày 2/2, đáng chú ý tại Cinestar từ ngày mồng 2 Tết đến mồng 5 Tết bình quân mỗi ngày phục vụ từ 6.000 đến 7.000 lượt khách đến xem phim và sử dụng các dịch vụ, loại hình thể thao giải trí trong nhà.

Lượng khách tham quan Huế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tăng 286% so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021. Ảnh: Thúc Nhân.

Các dịch vụ cho thuê, may áo dài ngũ thân, nhật bình, áo tấc đi kèm tour nhiếp ảnh áo dài với di sản thu hút du khách, các nhà hàng ăn uống gần như kín chỗ...

Từ ngày 28/1 đến 5/2, có khoảng 281 chuyến bay đến và đi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, trong đó có 22.966 khách đến. Ngoài đường hàng không, hầu hết du khách đến Huế theo dạng tự túc, đi xe riêng theo nhóm gia đình. Đã có một số công ty lữ hành (Vietravel, Saigon Tourist, Hoàng Kỳ Lâm...) tổ chức tour đưa khách từ TP.HCM và Đà Nẵng ra tham quan Huế.

Tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ở tỉnh từ 28/1 đến 5/2/2022 ước đạt 19.057 lượt (tăng 67,2% so với năm 2021), trong đó khách quốc tế khoảng 800 lượt (tăng 105% so với năm 2021). Số liệu này chưa tính lượng thăm thân, lưu trú tại nhà dân, đồng thời do tình hình dịch bệnh nên lượng khách tại các địa phương lân cận đi về trong ngày cũng rất nhiều.

Tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ở Thừa Thiên Huế từ 28/1 đến 5/2/2022 ước đạt 19.057 lượt, tăng 67,2% so với năm 2021. Ảnh: Thúc Nhân.

Điểm đáng lưu ý là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là số lượng khách đăng ký đặt phòng từ ngày 2 đến ngày 5/2 tại các khách sạn rất đông, nhu cầu của khách đặt phòng và nghỉ dưỡng tại các khu khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp trong dịp này rất cao.

Trong đó, khách sạn Alba Thanh Tân đạt công suất phòng 100%, khách sạn Vedana đạt 93,2%, khu du lịch Làng Hành Hương 70,5%, khách sạn Silk Path 60%, khu nghỉ dưỡng Laguna 58%...

Các khách sạn nhỏ, homestay trong TP.Huế có công suất bình quân từ 50-70%. Các khách sạn cao sao trong dịp Tết từ ngày 2 đến 5/2 có công suất sử dụng phòng rất cao, từ 75-100% (như Saigon Morin, Mường Thanh, White Lotus, Kawara Mỹ An, Century, Duy Tân, Scalette...).