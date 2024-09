Khách tới siêu thị, trung tâm thương mại tăng vọt

Sức mua tại siêu thị tăng cao

Theo ghi nhận của Dân Việt, dịp nghỉ lễ 2/9, các siêu thị tại TP.HCM đều đông đúc. Nhu cầu của khách tập trung nhiều nhất vào nhóm thực phẩm tươi sống, chế biến để mở tiệc tại gia và phục vụ tiêu dùng gia đình.

Khách mua sắm tại siêu thị Co.opmart dịp lễ 2/9. Ảnh: Hồng Phúc

Đại diện Saigon Co.op cho biết trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… ghi nhận sức mua tăng so với ngày thường, tùy vào từng điểm bán, có nơi tăng gần gấp 2 lần.

"Các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra nằm trong các căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại có lượt khách tăng cao. Lý do là các siêu thị tổ chức lễ hội ẩm thực Việt vào cuối tuần nên đã thu hút lượng khách hàng lớn là dân cư hoặc khách đến trung tâm thương mại để giải trí", vị này cho biết.

Không chỉ mua trực tiếp, lượng đơn trực tuyến của Saigon Co.op cũng tăng gấp 2 lần so với ngày thường. Toàn bộ nhân viên của siêu thị được huy động để giải quyết đơn hàng online, giao hàng kịp thời ngay trong ngày cho khách hàng.

Tương tự, nhiều hệ thống siêu thị khác như Big C, GO!, Aeon, Emart, MM Mega Market… cũng đông đúc trong những ngày nghỉ lễ. Trước đó, các nhà bán lẻ cũng dự báo sức mua sẽ tăng cao do kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày. Do đó, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo đủ hàng cung ứng và giá cả bình ổn.

Dịp lễ, các hệ thống siêu thị cũng đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi để kích cầu sức mua. Hàng loạt chương trình giảm giá đến 50%, mua 1 tặng 1 được triển khai. Sản phẩm giảm giá, khuyến mãi cũng là nhóm hàng được mua nhiều nhất.

Hàng hiệu đua khuyến mãi

Không chỉ siêu thị, các trung tâm thương mại cũng ghi nhận lượng khách đổ về rất đông trong 4 ngày nghỉ lễ để mua sắm, ăn uống. Nhiều nhà hàng vào giờ cao điểm kín bàn, khách phải đặt chỗ trước mới có thể "ăn lễ".



Tại trung tâm thương mại Union Quare, quận 1 - nơi đang diễn ra chương trình khuyến mãi hàng hiệu tại TP.HCM, tấp nập khách trong 4 ngày nghỉ lễ. Sản phẩm khuyến mãi từ thời trang (quần áo, giày dép, mắt kính) đến mỹ phẩm, hàng gia dụng… với mức giảm giá lên đến 80%.

Khách săn sale tại chương trình khuyến mãi hàng hiệu đang diễn ra tại TP.HCM. Video: Thúy Liên

Các thương hiệu tham gia chương trình có Banana Republic, Calvin Klein, Cotton On, Nike, Gap, Mango, Old Navy, OVS, Mothercare, Gucci, Burberry, Chloe, Marc Jacobs, Polo, Vesace, Salvatore Ferragamo, Moschino, Lacoste, Adidas, Skerchers, Puma, Ecco… Nhiều sản phẩm sau khi khuyến mãi chỉ còn từ 100.000 đồng nên rất hút khách.

Chương trình khuyến mãi hàng hiệu kéo dài đến ngày 8/9. Ngoài trung tâm thương mại Union Quare, chương trình còn diễn ra tại SCVico City (quận 7) và trung tâm thông tin khoa học và công nghệ khu vực phía Nam (quận 11). Với các địa điểm từ trung tâm ra đến các quận ngoài trung tâm, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn về địa điểm hơn để mua sắm.

Sức bật về sức mua dịp lễ 2/9 khiến nhiều doanh nghiệp bán lẻ, phân phối thêm tự tin vào thị trường mùa cuối năm.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết TP.HCM đang trong mùa mua sắm tập trung Shopping Season. Chương trình kéo dài suốt 3 tháng hè vừa qua với nhiều hoạt động, chương trình ưu đãi dành cho người dân để kích cầu mua sắm.

Theo ông Tú, cuối năm, TP.HCM sẽ tiếp tục còn 1 đợt khuyến mãi tập trung nữa để kích thích sức mua. Đây cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao. Chương trình khuyến mãi tập trung của TP.HCM năm nay dự kiến thu hút 10.000 doanh nghiệp tham gia với hơn 60.000 chương trình khuyến mãi đa dạng.

Năm 2023, chương trình khuyến mãi tập trung đã thu hút hơn 9.000 doanh nghiệp với hơn 51.000 chương trình khuyến mãi. Nhờ đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu thương mại dịch vụ năm 2023 của thành phố đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng.