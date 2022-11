Khám phá tọa độ an cư được cộng đồng người nước ngoài yêu thích ở phía Đông Hà Nội

Điểm đến đẳng cấp mới của các chuyên gia quốc tế

Số lượng chuyên gia, lao động kỹ thuật cao nước ngoài tới Việt Nam làm việc đã tăng lên mức như trước thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19. Trong đó, khoảng 11% tới Hà Nội, tương đương với khoảng hơn 10.000 người. Cùng với đó, các địa phương lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên cũng thu hút hàng vạn lao động quốc tế đến làm việc trong các khu, cụm công nghiệp. Nhu cầu tìm nơi an cư của lực lượng này đang tạo động lực quan trọng cho thị trường bất động sản.

Chị Trần Thùy Dương - Trưởng phòng hành chính một công ty có vốn FDI đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị của mình vừa ký hợp đồng làm việc với gần 20 chuyên gia Nhật Bản. Suốt cả tháng nay, chị đang phải hỗ trợ tìm thuê nơi ở cho số lao động này. "Các nhân sự của chúng tôi đều sẵn sàng bỏ ra vài chục đến cả trăm triệu đồng để có được chỗ ở ưng ý, nhưng đòi hỏi khá cao về không gian, môi trường sống, đặc biệt tiện ích, dịch vụ phải ngang ngửa với các thành phố hiện đại hàng đầu khu vực. Đỏ mắt không tìm được dự án phù hợp tại chỗ, chúng tôi đang phải mở rộng bán kính tìm kiếm về Hà Nội" – chị Dương chia sẻ.

Cộng đồng cư dân quốc tế muốn chọn siêu quần thể đô thị biển Vinhomes làm nơi chốn đi về khi chuyển tới làm việc tại Hà Nội và các địa phương lân cận

Trên thực tế, không ít chuyên gia, lao động nước ngoài làm việc ở các tỉnh, thành phía Bắc đều chọn an cư tại Hà Nội. Anh Đặng Thái Long, giám đốc một công ty môi giới cho thuê bất động sản tại Gia Lâm, Long Biên cho biết, tọa độ được ưa chuộng bậc nhất hiện nay chính là siêu quần thể đô thị biển 1.200 ha của Vinhomes ở phía Đông thủ đô. "Hàng nghìn người mang hàng chục quốc tịch khác nhau hiện đang sinh sống tại Vinhomes Ocean Park. Con số này sẽ tăng thêm gấp nhiều lần khi Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown hoàn thành. Bởi ở các giai đoạn sau của dự án, những ưu thế vượt trội về vị trí, hạ tầng cũng như đặc quyền sống khác biệt càng được thể hiện rõ khiến khách hàng càng bị hấp dẫn" – anh Long phân tích.

"Siêu quần thể đô thị biển" Vinhomes hấp dẫn công dân toàn cầu

Có nhiều tiêu chí tạo nên sức hút của siêu quần thể đô thị biển Vinhomes với những công dân toàn cầu đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Về mặt vị trí, dự án nằm giữa khu vực có mạng lưới giao thông hoàn thiện bậc nhất thủ đô,với hàng loạt dự án trọng điểm đã hoạt động như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 5A, nút giao Cổ Linh; cùng các cây cầu Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, chưa kể cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có thể khánh thành vào quý 3/2023. Trong tương lai, sẽ còn có thêm hàng chục cây cầu khác bắc qua sông Hồng, cùng sự hình thành của tuyến metro số 8 và các tuyến đường vành đai 3.5, vành đai 4 mở ra khả năng siêu kết nối đa hướng, đa dạng loại hình giao thông.

Nhờ đó, khoảng cách tới trung tâm Hà Nội hay đi các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đều được rút ngắn lại, việc di chuyển tới chỗ làm hàng ngày cũng dễ dàng và có nhiều lựa chọn hơn.

Người nước ngoài mê mẩn cuộc sống tại các đại đô thị biển Vinhomes bởi đặc quyền nghỉ dưỡng suốt 365 ngày trong năm

Siêu quần thể đô thị biển 1.200ha của Vinhomes hấp dẫn cư dân toàn cầu còn bởi chất sống nghỉ dưỡng suốt 365 ngày trong năm theo phong cách resort đẳng cấp 5 sao. Mang tới đặc quyền này là cả một "hệ sinh thái biển" đầy sức sống. Ngoài các công trình có ý nghĩa biểu tượng ở Vinhomes Ocean Park, các kỳ quan đô thị mới sẽ tiếp tục được đưa vào vận hành trong năm nay. Đơn cử như Tổ hợp Công viên biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới Royal Wave Park rộng tới hơn 18 ha ở Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire và gần đây là Vịnh biển thiên đường Paradise Bay 12 ha ở Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown. Những kỳ quan biển cùng hàng nghìn tiện ích được tích hợp ở các cụm cảnh quan khác nhau giúp cư dân có cơ hội vận động mỗi ngày theo các xu hướng sống xanh đang thịnh hành trên thế giới.

Không gian phố biển trong các đại đô thị Vinhomes cũng là nơi thường xuyên diễn ra các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí mang tầm cỡ quốc tế. Đơn cử như đại nhạc hội Paradise Bay Fest vừa được tổ chức trong 2 ngày 8-9/10, hơn 10.000 cư dân tương lai và các khách mời đã cùng có mặt tại Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown để tham dự hàng loạt hoạt động hấp dẫn. Hay như chuỗi lễ hội Summer Dream ở Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire kéo dài suốt 2 tháng 8 và 9 trước đó cũng thu hút hàng vạn lượt khách mời mỗi tuần. Đây sẽ là món ăn tinh thần bổ ích giúp cư dân có thêm niềm vui sau những giờ làm việc căng thẳng.

Các lễ hội đẳng cấp quốc tế thường xuyên được tổ chức tại siêu quần thể đô thị biển 1.200ha mang tới món ăn tinh thần hấp dẫn cho cộng đồng cư dân

Khi có thêm mảnh ghép cuối cùng là Ocean Park 3 – The Crown hoàn thành, trong lòng siêu quần thể đô thị biển 1.200 ha sẽ có sự hiện diện của hệ sinh thái đẳng cấp của tập đoàn Vingroup với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Đó chính là 2 trung tâm thương mại Vincom, 2 bệnh viện đa khoa Vinmec chuẩn 5 sao, 40 trường học chất lượng cao và hệ thống trường liên cấp Vinschool, đại học tinh hoa VinUni, các tuyến xe buýt điện thân thiện môi trường VinBus…

Với sự tiện nghi, đủ đầy trong cuộc sống thường ngày không hề thua kém bất cứ thành phố hiện đại nào trên thế giới, các đại đô thị biển của Vinhomes ở phía Đông Hà Nội sẽ tiếp tục là điểm đến hàng đầu được các chuyên gia quốc tế lựa chọn làm nơi an cư.