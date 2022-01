Khán giả có "chôn chân" 3 tiếng đồng hồ để xem "The Batman"?

Bộ phim The Batman sẽ ra mắt khán giả vào ngày 4/3 tới đây. Ngay từ khi công bố những teaser đầu tiên cho tới trailer chính thức, cộng đồng hâm mộ "Người dơi" đã không thể giấu được sự phấn khích với loạt phim tăm tối, hứa hẹn tuân theo nguyên bản comic.

"Người dơi" sẽ là một vai diễn nhiều thử thách với Pattinson.

Trailer chìm trong sắc đỏ tăm tối trên nền nhạc được soạn bởi Michael Giacchino khiến người xem thấy rằng, nhân vật Người dơi của Robert Pattinson khác biệt so với tất cả những phiên bản Người dơi từng xuất hiện trên màn ảnh. Quyết liệt, mạnh mẽ, bạo lực và lạnh lùng là những phẩm chất mà "tân" Người dơi sở hữu. Bản thân Robert Pattinson cũng tỏ ra vô cùng tự tin vào vai diễn của mình khi tuyên bố, nếu The Batman thất bại thì anh sẽ chuyển sang đóng phim khiêu dâm.

Không để người hâm mộ phải "thòm thèm", nhà sản xuất The Batman cho biết, bộ phim sẽ kéo dài 2 tiếng 55 phút, cùng độ dài với bộ phim huyền thoại The Godfather, chỉ ngắn hơn 3 phút với The Fellowship of the Ring, phần 1 của loạt phim The Lord of the Ring. Hai bộ phim kể trên, đều là những tuyệt phẩm điện ảnh, thế nhưng không ít khán giả vẫn cảm thấy "ngợp" khi phải xem một tác phẩm tương đối đồ sộ tại rạp chiếu.

Trong quá khứ, Batman Returns (1992) của Tim Burton mang sắc thái nhẹ nhàng, vui tươi, thậm chí có phần "mỳ ăn liền". Riêng trong chiến dịch truyền thông, The Batman được giới thiệu như một tác phẩm điện ảnh nặng nề, tăm tối. Đây không phải là điều lạ lẫm, bởi hình ảnh Người dơi trong các bộ phim gần đây ngày càng được các đạo diễn tập trung khai thác các xung đột về nội tâm, đấu tranh tâm lý thay vì bạo lực thông thường. Có thể nói, Người dơi được xây dựng như là một siêu anh hùng của thế giới "người lớn". Trong phim, kẻ địch chính của Người dơi sẽ là Riddler, một kẻ tội phạm thích thú với các màn giải đố chết người.

The Batman đầy tăm tối và bạo lực. (Ảnh: Poster phim).

Kiểu phim "rượt đuổi" giữa anh hùng và tội phạm giấu mặt khiến cho nhiều người liên tưởng tới bộ phim Sát nhân Zodiac của đạo diễn nổi tiếng David Fincher. Bộ phim kéo dài 2 tiếng 37 phút đã đưa người xem vào một cuộc hành trình truy bắt tên sát nhân hàng loạt khét tiếng có biệt danh Zodiac. The Batman đang tự định vị là tác phẩm dành cho người lớn và thời gian gần 3 tiếng là cần thiết để truyền tải thông điệp và nội dung của nó.

Tất nhiên, trước đó, nhiều bộ phim cũng có thời lượng lớn như vậy. Ví dụ như The Dark Knight (2008) của đạo diễn Christopher Nolan. Tuy nhiên, bộ phim vẫn được truyền thông như một sản phẩm hành động vào mùa hè với các màn đua xe, bắn súng hoặc những màn phá phách của Joker. Ngược lại, The Batman lại xuất hiện bí ẩn và chiến dịch truyền thông tập trung vào những vụ án giết người man rợ của Riddler. Bên cạnh đó, thời lượng 2 tiếng 35 phút của The Dark Knight vẫn thua xa so với The Batman. Như vậy, câu hỏi đặt ra rằng, khán giả đã chuẩn bị 3 tiếng đồng hồ "chôn chân" trong rạp chiếu phim để theo dõi The Batman hay chưa?

Câu trả lời là có thể. Những người hâm mộ chân chính cũng như khán giả nói chung đã đến chia tay Ironman của Robert Downey Jr. trong Avengers: Endgame (2019), một bộ phim về siêu anh hùng có thời lượng 3 tiếng 1 phút. Độ dài đó cũng không quá lớn so với bộ phim Batman cuối cùng của Nolan, The Dark Knight Rises (2012), có thời lượng 2 giờ 44 phút. Tất nhiên, phiên bản đầy của Justice League của Zack Snyder vào năm ngoái, vượt qua cả bộ phim dài huyền thoại Lawrence of Arabia (1962) và Cuốn theo chiều gió (1939) với thời lượng khổng lồ là 4 tiếng 2 phút.

Người dơi của Robert Pattinson hứa hẹn sẽ hoàn toàn khác biệt. (Ảnh: Trailer phim).

Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý với những so sánh đó. Thứ nhất, Avengers: Endgame và The Dark Knight Rises đều được giới thiệu như một khúc khải hoàn lớn, kết thúc một số kỷ nguyên nếu không muốn nói là toàn bộ vòng đời của loạt nhân vật siêu anh hùng. Nó đánh dấu lần cuối cùng chúng ta được thấy Tony Stark của Robert Downey Jr. hoặc Người dơi của Christian Bale. Ngược lại, The Batman là phần mở đầu, phần giới thiệu của về phiên bản Người dơi mới nhất của Robert Pattinson và vũ trụ mà Gotham đặt ở đó. Bộ phim có thể không phải là một câu chuyện cụ thể về gốc gác của Bruce Wayne, nhưng nó sẽ là nền móng của Gotham và các nhân vật phản diện trong phim. Cần nhớ rằng, Justice League của Zack Snyder được phát hành độc quyền trên HBO Max, một định dạng mà khán giả có thể tạm dừng, bỏ qua hoặc tắt bộ phim họ đang xem và xem vào một lúc khác.

Thêm vào đó, ít nhất là theo HBO Max, Justice League của Zack Snyder chỉ hấp dẫn đối với một lượng khán giả nhất định và tương đối nhỏ.

Theo cách này, The Batman khiến cho người ta cảm thấy khác biệt. Đó là một bộ phim siêu anh hùng dường như không muốn được coi là một bộ phim siêu anh hùng. Với độ dài theo nghĩa đen có thể so sánh với hàng phút của The Godfather, đây dường như muốn trở thành một bộ phim tội phạm chưa từng được sản xuất.