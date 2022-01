Diễn viên "Moon Knight" qua đời vì tai nạn trượt tuyết

Ngày 19/1, Variety đưa tin Gaspard Ulliel qua đời vì tai nạn. Khi đang trượt tuyết quanh vùng Savoie, anh đã va chạm với vận động viên khác tại ngã tư giữa hai con dốc. Sau khi tai nạn xảy ra, ngay lập tức nam diễn viên đã được trực thăng đưa ngay vào bệnh viện. Nạn nhân còn lại theo nguồn tin của Đài truyền hình France Bleu cho biết không phải nhập viện.

Nam diễn viên 37 tuổi bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Sau hai ngày nằm trong bệnh viện Grenoble, nam tài tử người Pháp đã qua đời. Tin buồn được xác nhận bởi gia đình Ulliel.

Gaspard Ulliel tử nạn vì trượt tuyết. (Ảnh: Variety).

Theo Deadline, cảnh sát đã ứng phó với nhiều vụ tai nạn trong khu vực có lớp băng cứng trên sườn núi. Tại vùng Haute-Savoie ngày 15/1, một bé gái 5 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị vận động viên trượt tuyết đâm phải.

Gaspard Ulliel sẽ đóng vai Midnight Man trong loạt phim "Moon Knight" được khán giả mong đợi, cùng với Oscar Isaac và Ethan Hawke.

Gaspard Ulliel sinh năm 1984 tại Boulogne-Billancourt, anh là diễn viên người Pháp. Anh hợp tác cùng những đạo diễn nổi tiếng thế giới. Trong sự nghiệp, anh được yêu mến qua vai diễn Hannibal Lecter thời trẻ trong Hannibal Rising và ông trùm thời trang Yves Saint Laurent ở phim tiểu sử Saint Laurent. Ngoài diễn xuất, Ulliel còn là gương mặt đại diện cho dòng nước hoa nam giới của Chanel.

Anh được đề cử giải Cesar cho Nam diễn viên triển vọng nhất vào năm 2002 và 2003. Năm 2004, Ulliel đã giành được giải thưởng đó cho vai diễn trong "A Very Long Engagement" do Audrey Tautou đóng chính. Năm 2017, anh đã giành được giải Cesar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong "It's Only the End of the World". Anh cũng đã giành được hai giải thưởng Lumiere cho "Saint Laurent" và "Summer Things".

Năm 2013, Ulliel xác nhận quan hệ tình cảm với người mẫu kiêm ca sĩ Gaëlle Piétri. Cả hai có với nhau con trai 6 tuổi tên Orso.

Gaspard Ulliel không phải trường hợp người nổi tiếng duy nhất qua đời vì tai nạn trượt tuyết. Năm 2009, diễn viên Natasha Richardson đã bị trượt chân, ngã xuống ngọn đồi ở Canada. Mẹ Vanessa Redgrave và chồng Liam đã ở bên trước khi cô rời cõi tạm.