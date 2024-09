Khán giả nghẹn ngào, rơi nước mắt khi xem chương trình "Điểm tựa Việt Nam"

Đến dự và phát biểu tại chương trình Điểm tựa Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ về 6 "điểm tựa Việt Nam". Thủ tướng khẳng định: "Điểm tựa thứ nhất là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; Điểm tựa thứ hai là có Đảng lãnh đạo và Đảng ta không có mục tiêu nào khác là giành độc lập, tự do cho dân tộc, chăm lo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; Điểm tựa thứ ba là truyền thống lịch sử - văn hóa hào hùng, văn minh, văn hiến của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn", "bầu ơi thương lấy bí cùng…";

Điểm tựa thứ tư là Nhân dân. Nhân dân làm nên lịch sử, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, "dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong"; Điểm tựa thứ năm là Quân đội, Công an. "Lúc cần, lúc khó có Quân đội, Công an"; "Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu"; "Công an ta, vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; Điểm tựa thứ sáu là tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc ta, của mỗi người khi khó khăn, thách thức, càng áp lực lại càng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, vượt qua giới hạn của bản thân, với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể".

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Mỗi người chúng ta khi khó khăn, thử thách lại càng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, tự mình vượt ra khỏi giới hạn của bản thân với tinh thần biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình "Điểm tựa Việt Nam". (Ảnh: VTV)

Dù ê-kíp sản xuất cho biết đây là lần đầu tiên VTV thực hiện một chương trình truyền hình trực tiếp chỉ trong 3 ngày chuẩn bị nhưng Điểm tựa Vệt Nam đã mang lại nhiều khoảnh khắc xúc động cho khán giả, với những câu chuyện xúc động về các cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, những người tình nguyện không quản nguy hiểm, khó khăn đã tích cực công tác cứu hộ nhiều nạn nhân trong cơn bão lũ.

Trong đó, khoảnh khắc Thủ tướng Phạm Minh Chính bước lên và ôm lấy Nguyễn Quốc Bảo - cậu bé đã mất bố và chị gái trong dòng nước lũ, tặng Bảo chiếc cặp sách với mong muốn em mạnh mẽ tiếp tục đến trường khiến nhiều khán giả truyền hình rơi nước mắt. Bảo chia sẻ cậu ước mơ làm cảnh sát, giống người bố nuôi cậu vừa có, người đã cứu cậu khỏi dòng nước lũ - Đại úy Lục Văn Nguyên - cán bộ Công an xã Yên Thuận, Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động khi ôm Nguyễn Quốc Bảo - cậu bé đã mất bố và chị gái trong dòng nước lũ. (Ảnh: VTV)

Chương trình cũng nhắc đến tấm gương của Đại úy Nguyễn Đình Khiêm - Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3 đã anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong cơn bão số 3 (bão Yagi) tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; kể lại câu chuyện anh Ma Seo Chứ (33 tuổi), người trưởng thôn 9X của thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà, Lào Cai) quyết định cân não, chạy đua với thời gian nhằm đưa 115 người dân lên núi tránh sạt.

Ngay sau khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả cho biết, họ nghẹn ngào khi theo dõi chương trình Điểm tựa Việt Nam: "Bão lũ có thể cuốn đi tính mạng, của cải, vật chất, nhưng không thể làm lung lay tinh thần đoàn kết của người Việt. Xem Điểm tựa Việt Nam, tôi càng tin vào điều đó"; "Theo dõi chương trình, tôi nhận ra mình yêu đất nước tới thế nào. Trong bão lũ, mưa sa, Tổ quốc vẫn sáng ngời"; "Khoảnh khắc Thủ tướng Phạm Minh Chính ôm em nhỏ, cả gia đình tôi đều rơi nước mắt. Tôi tin cậu bé sẽ được sống trong tình yêu thương của đồng bào"...

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn tại "Điểm tựa Việt Nam". (Ảnh: VTV)

Điểm tựa Việt Nam cũng nhận được sự đồng hành của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Chia sẻ với PV Dân Việt, BTV Nguyễn Thủy Tiên (Đài Truyền hình Việt Nam) cho biết chương trình được cả ê-kíp sản xuất làm việc khẩn trương, với sự tham gia nhiệt thành của các nghệ sĩ: "Các thành viên nhóm nhạc MTV vừa đi cứu trợ tại Tuyên Quang buổi chiều, tối đã vào ngay phòng thu và hoàn thành ca khúc mới. Lên sân khấu không vest, không quần là áo lượt, các anh mặc luôn bộ đồ cứu trợ thấm đẫm mồ hôi, vừa hát vừa quay đi để giấu nước mắt. Văn Mai Hương dù trước đó đã có lịch một chương trình thiện nguyện khác, cũng ngay lập tức nhận lời và sắp xếp thời gian để cùng tham gia được cả 2 chương trình. Cô ấy tập luyện, thu âm và biểu diễn gấp trong vòng 2 ngày mà không có chút nề hà nào cả. Những nghệ sĩ khác cũng ngay lập tức nhận lời khi tôi liên hệ".

Trong khi đó, là người dẫn dắt Điểm tựa Việt Nam, MC Đức Bảo mang những cảm xúc đặc biệt khi đồng hành cùng chương trình: "Là một MC, BTV, tôi luôn sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao nhưng trong chương trình lần này, tôi thấy mình có thêm vai trò thứ hai, đó là một công dân Việt Nam. Tôi vinh dự khi được góp phần kêu gọi sự chung tay giúp đỡ, tái thiết sau bão lũ, giúp bà con sớm ổn định và tiếp tục cuộc sống".