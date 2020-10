Khẩn: Sáng mai, 26/10 bão Molave vào biển Đông, cường độ mạnh, di chuyển nhanh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão Molave ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 123,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Molave di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão Molave ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão Molave trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 116,0 đến 120,0 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Hướng di chuyển của bão Molave, sáng mai, 26/10 sẽ vào biển Đông, thành bão số 9. Ảnh: nchmf.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Molave di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong khi đó, bão số 8 khi đi vào vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 04 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200m.



Do bão Molave và sẽ đi vào biển Đông trong ngày mai 26/10/2020 (cơn bão số 9), bão sẽ di chuyển nhanh, có cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Trung bộ nên hôm nay, 25/10, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công văn gửi các địa phương đề nghị tăng cường các biện pháp ứng phó.

Công văn nêu rõ, cơn bão Molave được nhận định có đường đi và cấp độ tương tự bão số 12 (Damrey) đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa tháng 11/2017, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh bị ảnh hưởng, nhất là tỉnh Khánh Hòa.

Để chủ động ứng phó với bão Molave, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận thường xuyên theo dõi thông tin về cơn bão, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền: thông báo, hướng dẫn, chỉ đạo chủ tàu, thuyền trưởng tuân thủ việc di chuyển, tránh trú. Hướng dẫn tàu vận tải, tàu vãng lai di chuyển, neo đậu tại các cảng.

Rà soát, có phương án bảo vệ hoạt động nuôi trồng thủy sản; kiên quyết đưa người dân vào bờ, không để lại trên các làng bè, chòi canh; trường hợp cần thiết phải tổ chức chế để đảm bảo an toàn.

Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người dân trên đảo và giàn khoan dầu khí, các hoạt động khai thác trên biển, ven biển.

Kiểm tra, sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các khu du lịch, các khu vực có nguy cơ bị sạt lở. Chuẩn bị lương thực theo phương châm "bốn tại chỗ".

Kiểm tra, rà soát các hồ chứa thuỷ lợi, thủy điện đảm bảo an toàn hồ đập, hồ chứa, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Chính quyền các cấp tổ chức thông tin kịp thời cảnh báo đến tất cả đối tượng bị ảnh hưởng của cơn bão để chủ động đối phó.